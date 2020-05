Links das geschlossene Jinx, das nur eine Konzession als Schankwirtschaft hat. Rechts das Weinloch, das als Speise- und Schankwirtschaft bereits am 18. Mai öffnen durfte. Reinen Schankwirtschaften soll jetzt das Anbieten von Butterbroten reichen, um öffnen zu dürfen. Foto: Rothe

Heidelberg. (ani) Essen gehen, einen Aperitif trinken – ob drinnen oder draußen: Seit dem 18. Mai ist das in Baden-Württemberg nach der langen Corona-Zwangspause unter Hygiene-Auflagen wieder möglich. Ausgenommen von der Regelung sind bislang allerdings noch Kneipen und Bars, die keine Speisen verkaufen – im Fachjargon Schankwirtschaften genannt. Noch vor Pfingsten ist auch das überholt: Denn am Mittwoch urteilte der Verwaltungsgerichtshof Mannheim, dass auch Bars und Kneipen ohne Speisen wenigstens ihre Außenbewirtschaftung ab 30. Mai wieder öffnen dürfen – wegen des Gleichheitsgrundsatzes. Anfang der Woche hatte das Land schon mitgeteilt, dass Kneipiers ab Dienstag, 2. Juni, unter Hygieneauflagen komplett wieder öffnen dürfen – also auch drinnen.

Einen noch früheren Start ermöglicht aber die Stadt Heidelberg. "Wir fanden es nicht nachvollziehbar, dass wir einer kleinen Anzahl von Betrieben den Betrieb verwehren müssen, weil sie keine Speisen haben, es aber anderen ermöglichen", sagt ein Stadtsprecher auf RNZ-Anfrage. Denn es gebe in Heidelberg insgesamt überhaupt nur zwölf Betriebe, die als reine Schankwirtschaften konzessioniert sind. Deshalb lässt die Stadt diese auch schon jetzt öffnen, wenn sie selbst zubereitete, kleine Speisen auf die Karte nehmen. "Das können auch sehr einfache Speisen sein, etwa Butterbrote", erklärt der Stadtsprecher.

Wenn eine reine Schankwirtschaft das umsetzen wolle, prüfe das Bürger- und Ordnungsamt schnell und unkompliziert, ob die hygienischen Voraussetzungen für das Zubereiten von Speisen gegeben seien. Und dann darf auch schon geöffnet werden.

Der größte Teil der Heidelberger Gaststätten ist laut dem Stadtsprecher als Speise- und Schankwirtschaft konzessioniert. Dabei handelt es sich um etwa 540 Betriebe im Stadtgebiet. Daneben gebe es noch rund 200 Gaststätten, die gar keine Konzession benötigten, weil sie keinen Alkohol ausschenkten. In Bezug auf die Wiedereröffnung von Restaurants ist die Stadt vielen Betreibern entgegengekommen – und hat auf Anfrage etwa den Platz für die Außenbewirtschaftung vergrößert.