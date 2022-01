Heidelberg (dns). Ab diesen Samstag gilt in Heidelberg keine nächtliche Ausgangssperre mehr für Ungeimpfte. Das teilte das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises am Freitagabend mit. Dass die Maßnahme aufgehoben wird, liegt jedoch vermutlich nicht daran, dass die Infektionszahlen entsprechend gesunken sind, sondern eher an einer technischen Panne bei der Zählung.

Wegen eines fehlerhaften Software-Updates war das Gesundheitsamt nämlich tagelang nicht in der Lage, alle Infizierten in die Datenbank einzupflegen. In der Folge meldete die Behörde deutlich weniger Fälle – und die Sieben-Tage-Inzidenz für Heidelberg sank von 625 am 13. Januar binnen einer Woche auf 286 am vergangenen Donnerstag, 20. Januar.

Am Freitag meldete das Landesgesundheitsamt (LGA) dann zwar bereits wieder eine höhere Inzidenz von 355,9. Da der Wert damit jedoch an fünf Tagen in Folge unter 500 lag, wird die Ausgangssperre für Ungeimpfte aufgehoben – obwohl völlig klar ist, dass die Datenlage verzerrt ist und die Inzidenz wohl tatsächlich höher liegt. "Auch wenn die momentan vom LGA veröffentlichten Inzidenzwerte durch die Meldeprobleme nicht das tatsächliche Infektionsgeschehen widerspiegeln, hat das Gesundheitsamt hinsichtlich einer entsprechenden Bekanntmachung keinen Ermessensspielraum", betont Doreen Kuss, Gesundheitsdezernentin des Rhein-Neckar-Kreises.

Beim Landessozialministerium heißt es auf Nachfrage der RNZ zwar ebenfalls, dass die Inzidenzwerte grundsätzlich verbindlich sind. Jedoch hätte das Gesundheitsamt auch eine Fortsetzung der Ausgangsbeschränkung beschließen können, wenn "ein technisches Problem mit hinreichender Sicherheit angenommen werden kann und im Übrigen die Schwellenwerte unter normalen Umständen überschritten wären", so eine Sprecherin. Dafür hätte jedoch die Beweislast beim Gesundheitsamt gelegen: "Dies wiegt angesichts der Grundrechtsintensität des Eingriffs umso schwerer."

Update: Samstag, 22. Januar 2022, 10.47 Uhr

Heidelberg. (RNZ) Die 7-Tage-Inzidenz in Heidelberg liegt nach Angaben des Landesgesundheitsamtes am heutigen Freitag, 21. Januar, bei 355,9 (hier geht es zu den aktuellen Zahlen in unserem Corona-Ticker). Damit hat die Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen in Heidelberg den Grenzwert von 500 Infektionen pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen unterschritten.

Das hat das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises, das auch für Heidelberg zuständig ist, offiziell festgestellt und bekanntgegeben. Nach der aktuellen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg werden damit die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte ab Samstag, 22. Januar 2022, aufgehoben, teilt das Heidelberger Rathaus am Freitagabend mit.

Diese Corona-Regeln gelten dann in Heidelberg:

2G plus-Regelung (geimpft oder genesen mit Testnachweis) in der Gastronomie, in Kultur- und Freizeiteinrichtungen sowie bei Sportveranstaltungen und dem Freizeitsport im Innenraum.

2G-Regelung (geimpft oder genesen) im Einzelhandel; mit Ausnahme der Grundversorgung

3G-Regelung (geimpft, genesen oder getestet) am Arbeitsplatz, in Bussen und Bahnen sowie beim Besuch von Ämtern und Bürgerämtern der Stadt Heidelberg

Kontaktbeschränkung für geimpfte und genesene Personen: 10 Personen in Innenräumen, 50 Personen im Freien

Wenn bei einem Treffen mindestens eine ungeimpfte Person teilnimmt, dürfen nur ein Haushalt und zwei weitere Personen zusammenkommen

Innerhalb geschlossener Räume mit Maskenpflicht müssen Personen ab 18 Jahren eine FFP2-Maske oder ein vergleichbares Modell tragen. Im öffentlichen Nahverkehr und in Arbeits- und Betriebsstätten sind alle medizinischen Masken – also auch OP-Masken – zulässig.

Update: Freitag, 21. Januar 2022, 18.37 Uhr

Heidelberg. (RNZ) Aktuell gelten in Freizeiteinrichtungen, in der Gastronomie und im Kulturbereich diese Corona-Regeln:

> Eine Ausgangssperre gilt seit Samstag, 15. Januar, für nicht-immunisierte Personen. Wer nicht vollständig geimpft oder innerhalb der vergangenen sechs Monate genesen ist, darf das Haus zwischen 21 und 5 Uhr nur aus triftigem Grund verlassen.

> Eine Sperrstunde ab 22.30 Uhr gilt seit 27. Dezember für gastronomische Betriebe.

> Eine FFP2-Maskenpflicht gilt innerhalb geschlossener Räume für alle Personen ab 18 Jahren. Im öffentlichen Nahverkehr und in Arbeits- und Betriebsstätten sind alle medizinischen Masken – also auch OP-Masken – zulässig.

> Kontaktbeschränkungen gelten nun auch für geimpfte und genesene Personen. Sie dürfen sich in Innenräumen nur noch mit zehn Personen treffen, im Freien mit 50. Nimmt eine ungeimpfte Person an einem Treffen teil, darf ein Haushalt nur noch mit maximal zwei Personen eines weiteren Haushalts zusammenkommen.

> Die 2G-plus-Regel gilt generell für die Gastronomie, den Besuch von Theater, Oper, Kino, Konzerten, Ausstellungen, Infoveranstaltungen, Stadtführungen und -rundfahrten, Betriebs- und Vereinsfeiern, Sportveranstaltungen sowie für den Besuch von Schloss, Zoo, Stadtbücherei und Schwimmbädern. Zugang haben nur Personen, die geimpft oder genesen sind und zusätzlich einen negativen Corona-Test nachweisen.

> Ausgenommen von der 2G-plus-Regel sind Personen, die bereits eine dritte Impfung erhalten haben, den sogenannten Booster. Sie brauchen keinen Testnachweis, sondern nur den Impfnachweis. Ausgenommen sind auch Geimpfte, wenn seit ihrer letzten für die vollständige Grundimmunisierung erforderlichen Impfung nicht mehr als drei Monate vergangen sind. Das gilt auch für Genesene: Sie sind von der zusätzlichen Testpflicht ausgenommen, wenn nach der nachgewiesenen Infektion maximal drei Monate vergangenen sind. Noch bis 31. Januar 2022 haben alle noch nicht vollständig immunisierten Jugendlichen im Alter zwischen zwölf und 17 Jahren die Möglichkeit, über tagesaktuelle Antigen-Schnelltests Zutritt zu allen 2G-Einrichtungen zu erhalten.