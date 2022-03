Heidelberg. (RNZ) Um die Warnungen vor Starkregenereignissen zu verbessern und im Ernstfall eine bessere Übersicht der Lage zu bekommen, beobachtet die Stadt kleine Nebengewässer des Neckars. In einer Pilotphase testet sie den Betrieb von Beobachtungspunkten an mehreren Bächen. Zusammen mit gemessenen Niederschlags- und Radardaten sollen auf lange Sicht Warnschwellen erarbeitet werden, die für lokale Warnungen verwendet werden sollen. Die Stadt hat sich außerdem dem Flutinformations- und -warnsystem des Landes Baden-Württemberg angeschlossen.

An den bereits installierten Beobachtungspunkten am Mühlbach (Turnerbrunnen), Schweinsbächel (Hirschgasse), Stein- und Peterstaler Bach (Ziegelhausen), Schlierbach (Wolfsbrunnen) und Rohrbach (Kühler Grund) wird nun der Wasserstand automatisiert alle vier Minuten in das verwaltungsinterne Flutinformations- und -warnsystem übertragen. Zusätzlich wird in Ziegelhausen und Schlierbach der Niederschlag gemessen. Zusammen mit bereits existierenden Niederschlagsmessern im Stadtgebiet sowie den radarbasierten Prognosen sogenannter "virtueller Niederschlagsschreiber" soll ein gezielteres Vorgehen und eine verbesserte Warnung ermöglicht werden. Durch die Kameras können zudem kritische Punkte geprüft werden, etwa Einlaufgitter auf mögliche Verstopfungen durch Äste.

Bislang lagen Pegeldaten nur vom Neckar vor, bereitgestellt über die Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg. Durch die Integration der neuen Daten in das Warnsystem können Niederschlags-Abfluss-Beziehungen untersucht und Warn- und Maßnahmenschwellen auch für kleinere Gewässer festgelegt werden.

Die Stadt ruft allgemein dazu auf, die kostenfreie Warn-App "Nina" auf dem Smartphone zu installieren. Über diese App können sowohl Warnungen des Deutschen Wetterdienstes als auch der Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg empfangen werden.