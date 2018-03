Heidelberg. (hob) Früher als ursprünglich geplant wird der Gemeindevollzugsdienst (GVD) personell aufgestockt. Bei drei Enthaltungen stimmte der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstag dafür, zehn neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzustellen: acht im Außendienst und zwei weitere im Innendienst.

Mit der Informationsvorlage zur personellen Ausstattung des GVD wollten sich weder die Grünen noch die "Bunte Linke" zufriedengeben. Und so beantragten beide die Aufstockung. "Die Verkehrsteilnehmer halten sich immer weniger an Regeln", heißt es in dem Grünen-Antrag, der zehn neue Stellen forderte. Dies sei wichtig, um die Sicherheit, insbesondere von Kindern, zu gewährleisten. "Jeder GVD-Mitarbeiter zusätzlich bringt zudem mehr Geld ein, als er kostet." Daher müsse man bei der Aufstockung nicht bis zu den Beratungen für den Doppelhaushalt 2019/20 warten.

Ähnlich argumentierte die "Bunte Linke", die allerdings zunächst nur fünf zusätzliche Stellen forderte. "Es werden überplanmäßig 250.000 Euro zusätzliche Personalmittel im Haushalt eingestellt", so der Vorschlag von Stadtrat Arnulf Weiler-Lorentz. Die erwarteten Zusatzeinnahmen aus Bußgeldern bezifferte er - recht vorsichtig - auf ebenfalls 250.000 Euro.

Aktuell arbeiten 29 Frauen und Männer beim GVD, 26 im Außen- und drei im Innendienst. Das sind aber immer noch drei weniger als 1990. Sie überwachen den ruhenden und fließenden Verkehr, stellen Strafzettel für Falschparker aus, lassen diese auch gegebenenfalls abschleppen oder machen mit den städtischen Geschwindigkeitsmessgeräten Tempokontrollen.

Im Jahr 2016 verteilten die Mitarbeiter rund 115.800 Strafzettel an Falschparker. Eine Anfrage von Weiler-Lorentz ergab, dass die Stadt zwar jährlich rund 1,4 Millionen Euro für die Überwachung des Parkverkehrs ausgibt, aber Einnahmen von 1,8 Millionen Euro erzielt. Im Rahmen des Sicherheitsaudits wird - gerade von Eltern mit schulpflichtigen Kindern - immer wieder gefordert, dass noch mehr kontrolliert wird. Eine personelle Aufstockung ist aber auch nötig, weil es in immer mehr Stadtteilen eine Parkraumbewirtschaftung gibt.