Heidelberg. (RNZ) Die Arbeiten am neuen Europaplatz in der Bahnstadt schreiten voran. Voraussichtlich ab diesem Montag, 28. Juni, werden die Stützen für den neuen Verbindungssteg zwischen Europaplatz und Bahnhofshalle hergestellt. Im Anschluss soll der Verbindungssteg eingehoben und sukzessive fertiggestellt werden. Über diesen erreicht man künftig, von der überdachten Loggia kommend, ebenerdig und barrierefrei den Querbahnsteig des Hauptbahnhofs. Seit April wird der Max-Planck-Ring ausgebaut, der als Ringstraße das Areal an den Czernyring anbindet.

Ab Montag, 12. Juli, startet die nächste Bauphase. Dann wird im Max-Planck-Ring die nördliche Fahrbahn, die parallel zu den Gleisen liegt, in zwei Bauabschnitten ausgebaut. Hierfür muss die Verkehrsführung geändert werden.

> Für den Autoverkehr wird die Einfahrt vom Czernyring über die sogenannte Westrampe auf Höhe des Wasserturms gesperrt. Die Zufahrt ist über die Ostrampe möglich – allerdings kann nicht mehr bis an den Hauptbahnhof herangefahren werden. Parken von motorisierten Fahrzeugen im Max-Planck-Ring ist voraussichtlich bis September 2022 nicht mehr möglich.

> Für Fußgänger und Radfahrer ändert sich nichts: Sie erreichen vom Czernyring kommend den südlichen Eingang des Bahnhofs sowohl über die Westrampe als auch über die Ostrampe. Radfahrer müssen aber schieben. Fahrräder können weiterhin am südlichen Ausgang geparkt werden. Ergänzend werden im Bereich des Postareals zusätzliche Fahrradständer aufgestellt.