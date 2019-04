2016 sprach Martin Schulz in der Neuen Aula der Universität in Heidelberg. Foto: Rothe

Heidelberg. (RNZ) Er war lange Zeit Präsident des Europäischen Parlamentes, kürzere Zeit SPD-Parteichef und wollte für die Sozialdemokraten sogar Bundeskanzler werden. Das klappte bekanntermaßen nicht und auch ein Ministeramt bekam der 63-Jährige im Anschluss nicht. Deswegen ist er jetzt einfacher Bundestagsabgeordneter.

Doch auch als solcher macht er sich weiter Gedanken zu wichtigen Themen. Und in der nächsten Woche, am Donnerstag, 25. April, spricht er darüber mit seinem Heidelberger Fraktionskollegen Lothar Binding bei dessen Veranstaltungsreihe "Aus der Nähe". Das Gespräch steht unter der Leitfrage "Wer ist der Mensch hinter dem Politiker Martin Schulz?" und soll die Möglichkeit geben, den ehemaligen Kanzlerkandidaten mal von einer anderen Seite kennenzulernen. Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr in der Bar Ziegler, Bergheimer Straße 1b.