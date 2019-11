Heidelberg (dpa/lsw) - Bei einem Brand in einem Wohnhaus am Oberen Gaisbergweg ist ein 72-jähriger Mann ums Leben gekommen. Zwei Feuerwehrmänner erlitten Verletzungen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Das Feuer war in der Nacht aus zunächst ungeklärter Ursache im Untergeschoss des Zweifamilienhauses ausgebrochen.

In der brennenden Wohnung fanden Einsatzkräfte den Toten - seine Identität war zunächst unbekannt. Während des Einsatzes erlitt ein Feuerwehrmann einem Polizeisprecher zufolge eine Brandverletzung, ein anderer eine Rauchvergiftung. Beide kamen in ein Krankenhaus. Am Morgen dauerten die Löscharbeiten noch an.