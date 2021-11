Rund 70 Menschen protestierten am Donnerstagabend vor dem Bürgerhaus Emmertsgrund lautstark gegen den geplanten Bau der Süddeutschen Erdgasleitung, sogar Traktoren rollten hupend an. Anlass war eine Informationsveranstaltung der „Terranets BW“. Foto: Joe

Von Sarah Hinney

Heidelberg. Rund 70 Menschen, ausgestattet mit Rasseln und Tröten, dazu acht knatternde und hupende Traktoren – es war ein lautstarker Protest am Donnerstagabend um 18.30 Uhr vor dem Bürgerhaus Emmertsgrund. Der Stadtteilverein Rohrbach, der Obst-, Wein- und Gartenbauverein Heidelberg Rohrbach, der Verein Punker und die Umweltverbände Nabu und BUND hatten gemeinsam zum Protest gegen die geplante Süddeutsche Erdgasleitung mobilisiert. Anlass war eine Informationsveranstaltung der "Terranets BW GmbH", die als Netzbetreiberin dem Karlsruher Energiekonzern EnBW gehört, und die Gasleitung bauen will.

"Wir werden nicht ruhen, bevor diese schwachsinnigen Pläne aufgegeben werden", sagte Konstantin Waldherr vom Stadtteilverein Rohrbach. Er hätte sich noch mehr Protestierende gewünscht, sah gleichwohl, dass die Kombination aus Dunkelheit, Kälte und Pandemie sicherlich abschreckend wirkten.

Hintergrund > Die "Terranets BW GmbH" plant den Bau einer 250 Kilometer langen "Süddeutschen Erdgasleitung", die auch durch Heidelberg verlaufen soll. Sie soll von Dossenheim nach Wieblingen über Eppelheim, Kirchheim und Rohrbach in Richtung Leimen führen. > Die Gasleitung soll rund zwei Meter tief vergraben werden und hat einen Durchmesser von 1,2 Metern. In einem Schutzstreifen von zehn Metern dürfen keine Gebäude stehen. > Der Gemeinderat und die betroffenen Bezirksbeiräte Rohrbach, Kirchheim und Wieblingen lehnen den Bau ab – ebenso wie die Umweltverbände BUND und Nabu. Die Gegner sind sich einig darin, dass Erdgas als fossiler Energieträger keine Zukunft hat. > Das Unternehmen ist jedoch der Meinung, dass der Bedarf an Erdgas bis 2030 um 30 Prozent steigen wird. > Die Trasse hat sich "Terranets" bereits 2006 vom Regierungspräsidium Karlsruhe (RP) genehmigen lassen. Über den Bau entscheidet also nicht der Gemeinderat, sondern das RP.

Vor "fatalen Folgen für Weinbau und Landwirtschaft" warnte Heinz Kaltschmidt, Vorstand im Gartenbauverein. "Finger weg von Feldern und vom Wingert", forderte Valentina Schenk vom Rohrbacher Verein Punker. Cornelia Wiethaler vom Nabu stellte das gesamte Projekt infrage: Es sei schädlich für Mensch und Natur – und torpediere das baden-württembergische Ziel der Klimaneutralität bis 2040. Sie forderte: "Wenn gebaut wird, dann nur an bestehenden Leitungen."

Lautstark und kämpferisch zeigten sich die Protestierenden also vor dem Bürgerhaus. Drinnen hatte die "Terranets BW" ihre Infotafeln aufgebaut, Kartenmaterial ausgelegt sowie Häppchen und Getränke gerichtet. Ein Dutzend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wartete auf die angemeldeten Gäste zum Infomarkt, der ein Bild der Planungen vermitteln sollte. Kurz vor 19 Uhr knatterten also die Traktoren davon, die Demonstranten rollten ihre Transparente zusammen. Etwa 30 von ihnen durften dann am Infomarkt teilnehmen, mehr ging wegen der Alarmstufe nicht.

Vom Kampfgeist, der Minuten zuvor draußen geherrscht hatte, war im Bürgerhaus nur noch wenig zu spüren. Das lag auch am Auftreten des "Terranets"-Teams: Höflich und zuvorkommend, offenbar perfekt geschult im Umgang mit genau solchen Situationen, stellten sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Fragen und Sorgen der Bürger. Dabei vermittelten sie vor allem eines: Diskussionsbereitschaft in der Trassenführung – jedenfalls an einigen Stellen. Andreas Bauer vom Weingut Bauer nutzte die Chance, um mit einem "Terranets"-Mitarbeiter ausführlich über Alternativen zu sprechen. Denn vor allem für die Winzer in Rohrbach hätte eine zehn Meter breite Schneise durch den Wingert katastrophale Folgen, weil sich 30 Jahre alte Reben nicht einfach ersetzen ließen. Bauer will das deshalb unbedingt verhindern. Die "Terranets"-Mitarbeiter zeigten sich verständnisvoll und kompromissbereit. Zusagen gab es indes keine, alles sei offen.

Eines steht für Terranets-Projektleiterin Maren Raubenheimer fest: Dass die Trasse kommt, und dass sie mit größter Wahrscheinlichkeit innerhalb des geplanten, rund 600 Meter breiten Korridors verlaufen wird. Das wiederum ärgerte Stadträtin Larissa Winter-Horn (Die Heidelberger). Die Trassenführung sei schließlich noch gar nicht endgültig genehmigt. Sie findet deshalb, dass es nach wie vor wichtig sei, das Projekt insgesamt infrage zu stellen. Genauso wichtig sei aber, sich frühzeitig in die Planung einzubringen. "Wenn die Erdgasleitung gebaut wird, wollen wir wenigstens mitreden."