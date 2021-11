Heidelberg. (hob) Die Heidelberger Justiz könnte bald eine angemessene Adresse bekommen. Sind die Gerichte und die Staatsanwaltschaft bislang noch in der Kurfürsten-Anlage 15 angesiedelt, so könnte ihre Anschrift künftig Fritz-Bauer-Platz 1 lauten. Diesen Vorschlag machte die Grünen-Stadträtin Luitgard Nipp-Stolzenburg, als der Stadtentwicklungs- und Bauausschuss über das ehemalige Bauhaus-Areal diskutierte.

Auf dem Gelände zwischen Bahnhofstraße und Kurfürsten-Anlage ist "Diringer & Scheidel" gerade dabei, den ehemaligen Baumarkt abzureißen, danach werden dort mehrere Geschäfts- und Wohnhäuser hochgezogen. In diesem Zusammenhang soll die Baufirma auch einen Platz vor der Justiz herstellen. Und der sollte, so Nipp-Stolzenburgs Vorschlag, nach dem früheren hessischen Generalstaatsanwalt Fritz Bauer benannt werden, dessen Name wie kein anderer mit der juristischen Aufarbeitung der Nazi-Gräuel verbunden ist. Die Entscheidung wird voraussichtlich im nächsten Jahr fallen.