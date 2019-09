Heidelberg-Neuenheim. (pol/mare) Neben den zehn bereits bekannten Fällen sind nun noch weitere SUV in Neuenheim mit einem "Lasst det den Scheiß!"-Schriftzug beschmiert worden. Das berichtet die Polizei.

Zwischen Donnerstag und Montag wurden so ebenfalls in der Quinckestraße, in der Erwin-Rhode-Straße sowie in der Ladenburger Straße Autos unter anderem der Marken VW und Nissan mit dem in grüner Farbe gehaltenem Schriftzug versehen. Offenbar benutzten der oder die Täter auch hierbei eine extra vorgefertigte Schablone. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

Zeugen sollen sich unter Telefon 0621 / 174-4444 bei der Polizei melden.

Update: Dienstag, 24. September 2019, 11.53 Uhr

Heidelberg. (hob) SUV-Fahrer werden seit einem tödlichen Unfall in Berlin häufig kritisiert. Doch nun gingen unbekannte Täter in ihrer Ablehnung gegen die hohen, breiten und stark motorisierten Autos zu weit. In der Nacht von Freitag auf Samstag besprühten sie in der Neuenheimer Quinckestraße zehn solcher Wagen mit einem grünen Schriftzug "Lass den Scheiß". Offenbar hatten sie dafür eine Schablone angefertigt. Die Höhe des Schadens ist noch unklar. Laut Polizei könne die Aufschrift aber wohl mit einem acetonhaltigen Lösungsmittel entfernt werden.

Unterdessen kritisiert die Neuenheimer CDU die Tat. Die Bezirksbeirätin Anja Boto sagt: "Wer wie ich in einer sechsköpfigen Familie mit drei kleinen Kindern lebt, ist schlicht auf ein größeres Auto angewiesen, weil man sonst zwei Autos braucht. Ein Kleinbus ist nicht nur ökonomischer, sondern auch ökologischer." Und Stadtrat Matthias Kutsch fordert, dass die Diskussion über die richtige Klimapolitik gewaltfrei geführt werden müsse.