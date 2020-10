hob/dns. Es ist wahrscheinlich nur noch eine Frage von Tagen: Dann könnte auch in Heidelberg die Corona-Vorwarnstufe erreicht sein – und eine Maskenpflicht für die Hauptstraße und den Bismarckplatz in Kraft treten. Die Stadtspitze bereite gerade eine entsprechende Allgemeinverfügung vor, so ein Pressesprecher auf Anfrage der RNZ. Die Vorwarnstufe ist erreicht, wenn sich innerhalb einer Woche mehr als 35 Personen pro 100.000 Einwohner mit dem Coronavirus infizieren – in Heidelberg also 56 Menschen. In den vergangenen sieben Tagen waren es laut dem Gesundheitsamt Rhein-Neckar/Heidelberg 47.

Die Stadt nähert sich dem Grenzwert also mit großen Schritten. An diesem Montag meldete das Gesundheitsamt 13 neue Covid 19-Fälle im Stadtgebiet. Die Sieben-Tages-Inzidenz stieg damit auf 29,3 an. "Wenn das so weiter geht, haben wir am Mittwoch den Wert von 35 erreicht", prognostiziert der Stadtsprecher. Unterdessen appelliert Oberbürgermeister Eckart Würzner an die Öffentlichkeit: "Jeder Einzelne ist gefordert, sich weiter konsequent an die AHA-Formel aus Abstand, Hygiene und Alltagsmaske zu halten, um sich selbst und alle Mitmenschen zu schützen. Bitte lüften Sie regelmäßig geschlossene Räume und nutzen Sie die Corona-Warn-App. Wir müssen jetzt den Anstieg der Infektionszahlen stoppen."

Aktuell registriert das Gesundheitsamt für Heidelberg 55 aktive Corona-Erkrankungen. Das ist der höchste Wert seit dem 23. April. Sobald die Sieben-Tages-Inzidenz über dem Wert von 35 liegt, empfiehlt die Bund-Länder-Kommission Maßnahmen, die insbesondere der Verbreitung von Infektionen im Rahmen von Feierlichkeiten im Familien- und Freundeskreis vorbeugen sollen. Mannheim, das die Vorwarnstufe bereits vor einer Woche erreicht hat, ist diesen Schritt bereits gegangen: Private Feierlichkeiten mit mehr als 25 Personen sind dort untersagt.

Bei einer Überschreitung des Grenzwerts von 50 – in Heidelberg also ab 80 Neuinfektionen in einer Woche – sollen weitere Verschärfungen erfolgen, wie etwa Erweiterungen der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, die Einführung von Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum und weitergehende Beschränkungen der Teilnehmerzahlen für Veranstaltungen und für Feiern – auch im privaten Rahmen.

Ob neue Maßnahmen ergriffen werden müssen, hängt jedoch nicht vom Inzidenz-Wert des Gesundheitsamtes, sondern von dem des Landes-Sozialministeriums ab, das für Heidelberg derzeit eine Inzidenz von 22,3 angibt. Beim Land kommen die Daten zum Teil mit Verzögerung an, am gestrigen Montag verzeichnete es neun Neuinfektionen in Heidelberg. Der Wert dürfte also in den nächsten Tagen ansteigen.

Update: Montag, 12. Oktober 2020, 19.39 Uhr

Heidelberg. (RNZ/mare) Kommt die Maskenpflicht am Bismarckplatz und in der Hauptstraße? Die Stadtverwaltung bereitet sich aufgrund steigender Corona-Zahlen jedenfalls darauf vor, heißt es aus dem Rathaus.

"Wir müssen jetzt den Anstieg der Infektionszahlen stoppen", sagt Oberbürgermeister Eckart Würzner mit Blick auf die aktuellen Fallzahlen. Am Montag wurden 13 neue Fälle gemeldet, womit es aktuell 55 aktive Erkrankungen gibt, der höchste Wert seit dem 23. April. Die 7-Tage-Inzidenz ist auf 29,3 gestiegen.

Deshalb appelliert Würzner nun, die Corona-Regeln einzuhalten, die "AHA-Formel" aus Abstand, Hygiene und Alltagsmaske zu beachten, geschlossene Räume regelmäßig zu lüften und die Corona-Warn-App zu nutzen.

Andernfalls, mahnt Würzner, seien neue Einschränkungen etwa bei Feiern und Zusammenkünften, unvermeidlich. "Wir bereiten uns darauf vor, im öffentlichen Raum eine Maskenpflicht an stark frequentierten Bereichen einzuführen, etwa am Bismarckplatz und auf der Hauptstraße", so der OB.

In den vergangenen sieben Tagen sind in Heidelberg auf 100.000 Einwohner gerechnet knapp 30 Personen neu erkrankt. Damit unterschreitet die Stadt Heidelberg nur noch knapp die vom Land definierte "Vorwarnstufe" von 35 Fällen je 100.000 Einwohner.

Ab einer Überschreitung von 35 Fällen je 100.000 Einwohner empfiehlt die Bund-Länder-Kommission Einschränkungen bei Feierlichkeiten im Familien- und Freundeskreis. Bei mehr als 50 Fällen sollen weitere Verschärfungen erfolgen wie Erweiterungen der Maskenpflicht, die Einführung von Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum und weitergehende Beschränkungen der Teilnehmerzahlen für Veranstaltungen und Feiern, auch im privaten Rahmen.