Von Denis Schnur

Heidelberg. Es ist so bequem: Den Kaffee zum Mitnehmen trinkt man in der Bahn, die Suppe im Styropor-Becher nimmt man mit zur Arbeit, und die gebratenen Nudeln im Karton isst man bei schönem Wetter draußen auf der Parkbank. Doch durch Essen und Getränke "to go" entstehen riesige Mengen Müll, die schwierig zu recyceln sind. Dagegen will nicht nur Bundesumweltministerin Svenja Schulze vorgehen, auch auf kommunaler Ebene soll sich etwas bewegen.

Geht es nach der SPD-Fraktion im Gemeinderat, nimmt sich Heidelberg dabei ein Beispiel an Tübingen. Denn die schwäbische Unistadt arbeitet derzeit an einer Satzung für eine kommunale Steuer auf Einweg-Verpackungen und Heidelberg soll es ihr gleichtun. "Das ist schon eine Flut", erklärt SPD-Rätin Monika Meißner, die den Antrag formuliert hat, mit Blick auf die Müllberge. "Wir haben damit einfach ein Riesenproblem. Gerade, wenn man sieht, was alles im Meer landet." Und irgendwo müsse man mal anfangen.

Da ist es gut, dass andere noch früher angefangen haben. Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer stellte die Idee der kommunalen Steuer bei der internationalen Klimakonferenz in Heidelberg vor.

Demnach wird beim Verkauf von Einweg-Geschirr und -Verpackung in der Gastronomie künftig eine Sondersteuer fällig. Tübingens Verwaltung steht laut einer Pressesprecherin kurz davor, die entsprechende Satzung fertigzustellen. Im Oktober soll der Gemeinderat sie beraten. Davor soll es eine Info-Veranstaltung für betroffene Betriebe geben.

Dabei weiß man in der Verwaltung auch, dass das problematisch ist. Denn juristisch ist umstritten, ob eine Kommune eine solche Steuer erheben darf. Wie sie aussehen könnte, wie hoch sie sein soll und welche Einnahmen damit generiert werden können, kann man in Tübingen noch nicht sagen: "Da tappen wir noch im Dunkeln", so die Pressesprecherin.

Auch Meißner weiß um die Probleme: "Gerade für Kiosk-Betreiber ist das sicher nicht einfach." Trotzdem geht sie davon aus, dass ihr Antrag im Herbst bei den anderen Fraktionen Unterstützung finden wird: "Ich bin sehr optimistisch, dass es einen Konsens geben kann."

Dafür spricht nicht nur, dass mit den "Heidelbergern" eine weitere Gruppierung sich des Themas Verpackungsmüll in einem Antrag annimmt - wenn auch im Einzelhandel. Auch die anderen beiden großen Fraktionen signalisieren Zustimmung.

Von CDU-Fraktionschef Jan Gradel kommt ein "Ja, aber". Seine Partei wolle den Antrag der SPD unterstützen: "Es kann nicht sein, dass Einweg-Verpackungen kostengünstiger sind als vertretbare Alternativen." Deswegen müssten sich die Regeln ändern: "Sei es hier vor Ort oder in Stuttgart, Berlin oder Brüssel."

Gleichzeitig weist der CDU-Fraktionschef aber auch auf die Probleme hin, die eine solche Steuer mit sich bringen könnte. So sei eine ähnliche Initiative in den 90er Jahren in Heidelberg und anderen Städten gescheitert, weil man sie für rechtlich nicht zulässig hielt. Denn Abfallrecht ist Bundesrecht.

Für den Fall einer Einführung in Heidelberg rechnet Gradel zudem mit einer Klage durch betroffene Betriebe, die wiederum zu jahrelangen Verzögerungen führe. Nicht zuletzt führe die Steuer zu einem "erheblichen Überwachungs- und Umsetzungsaufwand", für den die Stadt Personal und Ressourcen einsetzen müsste. Noch besser als einen Heidelberger Alleingang fände Gradel deshalb eine bundesweite CO2- oder Klimasteuer. Die könnte auch fairer berechnet werden. Denn: "Man muss mit vielen Annahmen rechnen, um einen fairen Kostenaufschlag für Einweggeschirr zu ermitteln."

Auch die Grünen, die die mit Abstand größte Fraktion stellen, sind dem SPD-Vorstoß wohlgesonnen: "Der Antrag stellt aus unserer Sicht eine möglicherweise sinnvolle Einzelmaßnahme dar, ebenso wie der Antrag der ,Heidelberger’", betont Fraktionschef Derek Cofie-Nunoo. Jedoch will seine Partei deutlich weitreichendere Vorschläge umsetzen: "Wir sehen die dringende Notwendigkeit, in mehreren Sektoren gleichzeitig, abgestimmt und schnell zu handeln." Deshalb habe man einen eigenen Antrag gestellt, durch den für verschiedene Sektoren Klimaschutzmaßnahmen benannt und systematisch umgesetzt werden sollen. Die kommunale Einweg-Steuer sieht Cofie-Nunoo da als einen möglichen Beitrag.