Von Holger Buchwald

Heidelberg. Jahrelang hatten sich Universitätsverwaltung und die Landesbehörde "Vermögen und Bau" dagegen gesträubt. Doch nun könnten doch noch neue Fahrradstellplätze im Innenhof der Universitätsbibliothek kommen. Bernd Müller, Leiter des Amts Mannheim von "Vermögen und Bau", hat dazu eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse sollen noch Ende dieses Jahres vorliegen.

"Das ist kein neues Thema", sagte Reiner Herzog, stellvertretender Leiter des städtischen Amts für Verkehrsmanagement, als er den Bezirksbeirat Altstadt über die Idee informierte. Es sei offensichtlich, dass die markierte Fläche vor der Universität unmöglich für die unzähligen Fahrräder der Studenten ausreiche. "Daher sind wir auf die Universität zugegangen, ob sie auf ihrem Gelände noch weitere Stellplätze unterbringen kann." Er freue sich sehr, dass nun endlich Bewegung in die Sache gekommen sei.

Jetzt wird geprüft, ob im Innenhof Abstellplätze eingerichtet werden können. Fotos: Rothe

Die in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie sieht auch noch andere Optionen vor. So könnte auch die Tiefgaragenzufahrt in der Sandgasse teilweise überdeckelt werden, um dort Fahrräder abstellen zu können. Eine weitere Möglichkeit wäre, das komplette erste Untergeschoss dieser Tiefgarage als Fahrradparkhaus zu nutzen. Letzteres sieht Herzog jedoch kritisch: "Die Rampe ist relativ steil."

Bezirksbeirat Franz Bartholomé (Grüne) regte an, die zehn Stellplätze in der Grabengasse, die bisher noch für die Baustelleneinrichtung genutzt werden, dauerhaft für Autofahrer zu streichen und dort Platz für Fahrräder zu schaffen. Dies sahen jedoch andere wie Peter Seidel (SPD) kritisch: "Die Parkplätze für Anwohner sind jetzt schon rar." Eine schnelle Lösung sei dies aber ohnehin nicht, wusste Herzog: "Die Bauarbeiten in der UB werden sich noch zwei bis drei Jahre ziehen."

Bleibt also die Frage, ob Stellplätze im Innenhof der Bibliothek möglich wären. "Bisher hatte immer alles dagegen gesprochen", sagte Bernd Müller auf Anfrage der RNZ. Hauptgrund für die früheren Aussagen waren für ihn Sicherheitsbedenken: Wenn der Innenhof auch nachts zugänglich sein sollte, könnten Einbrecher versuchen, ins Erdgeschoss der Bibliothek einzudringen. Dies könnte man aber mit einer Einhausung lösen, die Abstand zur Fassade der UB halte. "Ob das architektonisch möglich ist, untersuchen wir gerade", so Müller. Ob dies dann mit einer Art Käfig oder optisch anspruchsvoller mit einer Käseglocke, gar einer "kleinen Reichstagskuppel im Innenhof", gelöst werden könne, müsse man sehen. Wichtig ist Müller aber, dass man nachts nicht an die Bibliothek herankommt.

Eigentlich hatte das Land bislang andere Pläne für den Innenhof der UB, die dann wohl auf Eis gelegt werden müssten. Noch vor zwei Jahren hieß es, dass dort neue Lernorte entstehen könnten. Müller: "Es stimmt schon, da könnte man was richtig Schönes draus machen."