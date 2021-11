Heidelberg. (ani) 782 Männer, 56 Frauen: Die Vergabe des Nobelpreises ist seit dessen erster Verleihung im Jahr 1901 männerdominiert. Als ziemliche "Macho-Angelegenheit" bezeichnet das auch Jakob Köllhofer, Direktor des Deutsch-Amerikanischen Instituts. Ihm persönlich sei schon immer klar gewesen, "dass Frauen genauso viel können und wissen wie Männer". Das will Köllhofer jetzt auch beim Wissenschaftsfestival "Geist Heidelberg" beweisen. Es sei ihm wichtig gewesen, so viele Themen wie möglich bei "Geist" mit Frauen zu besetzen. Denn Köllhofer sagt: "Wir brauchen die Frauen in der Gesellschaft zu 100 Prozent." Ein weiblicher Blick ins Festivalprogramm, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

> Katalin Karikó: Die neuen mRNA-Impfstoffe sind in der Corona-Pandemie zum großen Hoffnungsträger geworden. Dank dieser Technologie gelang es, schnell die bekannten Impfstoffe von Biontech und Moderna zu entwickeln. Was kaum einer weiß: Hinter der Entwicklung des neuen mRNA-Verfahrens steckt die ungarische Biochemikerin Katalin Karikó. Im September wurde sie mit dem Paul-Ehrlich-Preis ausgezeichnet und vom Time Magazine in die Liste der 100 einflussreichsten Persönlichkeiten aufgenommen. An diesem Mittwoch, 3. November, 20 Uhr, ist Karikó zu Gast im DAI.

> Audrey Dussutour: Der "Blob" ist eine unbekannte Spezies, die weder Pflanze noch Tier ist, die 720 Geschlechter hat, es als größter Einzeller ins Guiness-Buch der Weltrekorde schaffte – und laut aktueller Forschung große wissenschaftliche Erfolge verspricht: neue Antibiotika etwa, effektivere Krebstherapien oder auch die Optimierung von Netzwerken. Seit Jahrzehnten forscht die Verhaltensbiologin Audrey Dussutour über den "Blob". Am Donnerstag, 4. November, spricht sie über das außergewöhnliche Wesen im DAI.

> Simone Sommer: Ebola, Sars, nun Covid-19: All diese Infektionskrankheiten haben ihren Ursprung im Tierreich. Wie überwinden diese Erreger die Artengrenzen und springen auf den Menschen über? Zu dieser Frage forscht Simone Simmer, Expertin für sogenannte Zoonosen und Direktorin des Instituts für Evolutionsbiologie und Naturschutzgenomik an der Universität Ulm. Am Sonntag, 21. November, spricht sie im DAI über die Entstehung von Zoonosen und darüber, wie Umweltveränderungen die Gesundheit von Mensch und Tier beeinflussen.

> Jocelyn Bell Burnell: Sie begründete vor über 50 Jahren mit der Entdeckung von Pulsaren – schnell rotierenden Neutronensternen – einen neuen Zweig der Astronomie. Sieben Jahre später gab es dafür einen Nobelpreis. Den bekam allerdings nicht sie, sondern ihr Doktorvater Antony Hewish und Radioastronom Martin Ryle. Bell Burnell führte ihre Arbeit dennoch fort. 2018 schließlich wurde ihr Werk endlich anerkannt – sie bekam für ihr Lebenswerk den Breakthrough Prize in Fundamental Physics. Das Preisgeld in Höhe von 2,6 Millionen Euro spendete sie, um unter anderem den in der Physik immer noch unterrepräsentierten Frauen Studienstipendien zu ermöglichen. Am Donnerstag, 25. November, ist Bell Burnell zu Gast im DAI.

