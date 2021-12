Ihnen gehen die Anstrengungen für den Klimaschutz nicht weit genug – weder in Heidelberg noch deutschland- oder weltweit: Die Jugendbewegung Fridays for Future hat in den vergangenen drei Jahren mehrfach mit einigen Tausend Menschen in Heidelberg demonstriert. Fotos: Rothe

Heidelberg. (dns) Während OB Eckart Würzner die Anstrengungen der Stadt beim Klimaschutz lobt, übt die Klimaschutzbewegung Fridays for Future Heidelberg (FFF) heftige Kritik daran: "Der Klimaschutzaktionsplan ist gescheitert", so die Aktivisten in einer Stellungnahme. "Seit Ausrufung des Klimanotstands war Fridays for Future Teil der Klimaschutzaktionsgruppe, aus der wir in der aktuell wirkungslosen Form austreten müssen."

Die Bewegung hält die 30 Maßnahmen weder für ausreichend noch für effektiv – und das, obwohl seit drei Jahren "Tausende auf den Straßen Heidelbergs für echte Klimagerechtigkeit mit konkreten Forderungen" kämpften. Maßnahmen wie flächendeckender, günstiger ÖPNV besonders für die Stadtteile Boxberg und Emmertsgrund und die Wärmewende müssten umgehend eingeleitet werden.

"Bis Klimagerechtigkeit spürbar wird, werden wir weiter streiken", heißt es im Statement. Entsprechend ruft FFF zum zweijährigen "Jubiläum" des Klimaschutzaktionsplans am 9. Dezember um 15.15 Uhr vor der Gemeinderatssitzung zu einer Protestkundgebung vor dem Rathaus auf.