Heidelberg. (RNZ) Klaus Dyroff, ehemaliger Obermeister der Buchbinderei-Innung Nordbaden und begeisterter Pfadfinder, wird am Donnerstag 90 Jahre alt. Für sein außerberufliches vielfältiges Engagement erhielt Klaus Dyroff neben zahlreichen Ehrungen auf Bundes- und Landesebene 2004 die Bürgermedaille der Stadt Heidelberg.

Dyroff ist gebürtiger Heidelberger und in der Altstadt aufgewachsen. Er besuchte die Hindenburg-Volksschule in der Sandgasse und war bis 1944 in der Philipp-Lenard-Oberrealschule in der Kettengasse, dem späteren Helmholtz-Gymnasium. Während des Krieges war der Schüler im Kriegshilfsdienst in einer Schlosserei und in der Buchbinderei Rettig eingesetzt. Entgegen dem Wunsch der Mutter wurde Dyroff nach dem Krieg Buchbinder und nicht Schlosser. Er stellte sich mit einigen Arbeiten in der Buchbinderei Heinisch vor und bekam eine Lehrstelle.

In der Wirtschaftskrise wurde Klaus Dyroff 1949 arbeitslos, es folgten Anstellungen als Vertreter, bei einem Kinder-Tages-Erholungsheim im Schlierbacher Jägerhaus und als "Papierverwalter" in der Sandhäuser Zigarrenfabrik. Danach konnte er als Geselle in die Buchbinderei Heinisch zurückkehren.

1965 heiratete der Altstädter Gertrud Weiß, Gruppenleiterin im Pfadfinder-Stamm Heilig-Geist, dem auch Dyroff seit 1953 angehörte. Nach der Meisterprüfung 1963 übernahm er 1967 das Geschäft vom betagten Heinisch. Nach dem Umzug 1975 in die Römerstraße führte er seine Buchbinderei dort bis 1997. Lange Jahre war Klaus Dyroff Obermeister und dann Ehren-Obermeister der Buchbinderei-Innung Nordbaden.