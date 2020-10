Philipp Klar eröffnete als Seifensiedemeister 1840 in Heidelberg einen Handwerksbetrieb mit angegliedertem Laden in der Blücherstraße. Foto: pr

Heidelberg. (RNZ) Deutschlands älteste Seifenmanufaktur kehrt nach 180 Jahren zurück an den Ort ihrer Gründung und eröffnet ein Geschäft in der Hauptstraße 112. Nicht sehr weit von dort – in der Blücherstraße in Bergheim-West – begann Unternehmensgründer und Seifensiedemeister Philipp Klar 1840 mit der Herstellung handgemachter Produkte und eröffnete einen Handwerksbetrieb mit angegliedertem Laden. Als Geselle hatte er sich zuvor auf Wanderschaft begeben, die ihn bis nach St. Petersburg führte. Dort lernte er vieles, was zur Kunst des Seifemachens gehörte.

"Wir sind eine kleine Manufaktur, die sich auf nachhaltige und handwerklich gemachte Produkte spezialisiert hat", sagt der heutige Geschäftsführer Jan Heipcke laut einer Mitteilung. "Wir sind stolz darauf, die Tradition als Deutschlands ältester Seifenproduzent fortzuführen. Wir fühlen uns der Region verbunden und sind in den vergangenen Jahren stetig gewachsen. Die Eröffnung des Geschäfts mitten in der Heidelberger Innenstadt ist nun der nächste Schritt."

Zuvor hatte Klar Seifen im Sommer bereits ein Manufakturgebäude in Plankstadt vor den Toren Heidelbergs bezogen. "Diese Produktionsstätte ist die Lösung für die gestiegenen Produktionszahlen sowie die Ansprüche an eine moderne und nachhaltige Manufaktur", erklärt Heipcke. So wurde das Gebäude unter anderem mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet, welche die gesamte benötigte Energie erzeugt.

Im Geschäft in der Hauptstraße wird es neben Hand- und Körperseifen, welche auf Basis lang bewährter Rezepturen entstehen, auch feste Shampoos sowie Rasierseifen geben. "Nachhaltigkeit ist uns ein besonderes Anliegen. Deshalb sind die Produkte plastikfrei verpackt und besonders langlebig", so Heipcke. "Wir möchten den Trend des umweltbewussten Konsums unterstützen." Die Produkte bestehen aus natürlichen Inhaltsstoffen und werden in traditioneller Manufakturarbeit in der Region gefertigt.

Zudem sind sie frei von jeglichen tierischen Bestandteilen und damit vegan. Darüber hinaus hat Klar Seifen die Umstellung aller Produkte auf palmölfreie Inhaltsstoffe zu großen Teilen abgeschlossen. Ab heute ist das Geschäft geöffnet.