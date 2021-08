Heidelberg. (RNZ) Das städtische Kreisimpfzentrum im Pfaffengrund (KIZ) öffnet am Samstag, 14. August, zum letzten Mal. Seit Januar dieses Jahres übernahm es mit seinen mobilen Impfteams rund 75.000 Impfungen. Wer sich im KIZ noch impfen lassen möchte, der kann einfach ohne Termin vorbeigehen. Die folgenden Zweitimpfungen werden dann im ehemaligen Zentralen Impfzentrum im Patrick-Henry-Village (ZIZ) durchgeführt. Das wird künftig unter dem Namen Impfzentrum Rhein-Neckar weitergeführt.

"Ich bin sehr dankbar, dass wir mit dem KIZ im Pfaffengrund eine herausragend gute Impfinfrastruktur in Heidelberg anbieten konnten", sagt Oberbürgermeister Eckart Würzner. Er forderte dazu auf, das Impfangebot in Anspruch zu nehmen. "Das Kreisimpfzentrum war ein ganz wichtiges Element im Kampf gegen die Pandemie und hat einen großen Teil dazu beigetragen, dass Heidelberg bei den Impfquoten in Baden-Württemberg heute in der Spitzengruppe liegt", hob der ärztliche Leiter des KIZ, Albertus Arends, hervor.

Das Land Baden-Württemberg hatte Anfang Juli eine Reduzierung der Impfzentren beschlossen. Stefan Dallinger, Landrat des Rhein-Neckar-Kreises, und Oberbürgermeister Würzner hatten sich daraufhin verständigt, dass eine Fortführung des bisherigen Zentralen Impfzentrums im Patrick-Henry-Village und eine Schließung des bisherigen KIZ im Gesellschaftshaus Pfaffengrund die beste Lösung seien.