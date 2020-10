Heidelberg. (pol/ahn) Einen explosiven Fund hat am Donnerstag gegen 14.35 Uhr ein Mann in Kirchheim gemacht. Er verständigte die Polizei, dass er im Feldgebiet in der Verlängerung des Oftersheimer Weges in Richtung der Autobahn A5 einen "granatenähnlichen" Gegenstand entdeckt habe, wie die Polizei mitteilte.

Und tatsächlich: Beamten überprüften den Fund, wobei sich herausstellte, dass es sich bei dem Gegenstand um eine Panzergranate mit einem Durchmesser von 8,8-Zentimeter handelte.

Bis die Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes eintrafen, wurde der Bereich abgesperrt. Gegen 18 Uhr wurde die Panzergranate dann fachmännisch vor Ort gesprengt.