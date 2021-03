Von Werner Popanda

Heidelberg. Noch nie dürfte der Vorsitzende eines Stadtteilvereins so schön – und vor allem so öffentlich – baden gegangen sein wie jüngst der Kirchheimer Stadtteilvereinschef Jörn Fuchs. Auf dem Kerweplatz stieg er zunächst in den "Kühbrunnen" – und dann noch direkt vor dem Bürgerzentrum in einen großen Zuber – unter dem Applaus der mit Maske und Abstand versammelten Zuschauer.

Wie konnte es dazu kommen? Weil der Sommertagszug mit oft über 1000 Kindern, den es in Kirchheim schon seit 1909 gibt, wegen Corona bereits zum zweiten Mal nicht stattfinden konnte, hatte Susanne Arenz als Leiterin des Kirchheimer Seniorenzentrums eine Idee: Statt des Nachwuchses sollen einfach jene ein bisschen durch den Stadtteil laufen, die ganz am anderen Ende der Alterspyramide stehen. Also wettete sie mit Jörn Fuchs, dass sie es schafft, "100 Seniorinnen und Senioren zu motivieren, am 21. März zwischen 14 und 16 Uhr von zu Hause aus einen Kilometer bei jedem Wetter zu laufen und dass ich außerdem 30 junge Menschen motiviere, bei der Organisation behilflich zu sein".

Und der Wetteinsatz hatte es in sich: Hätte Arenz verloren, wäre sie "im Bikini in den Brunnen vor dem Bürgerhaus gestiegen, um so den Winter zu vertreiben". Da aber sie gewann, kam es andersherum: Fuchs musste in Badehose ins Wasser steigen.

Arenz gewann ihre Wette mit Glanz und Gloria. Es gelang ihr, eine große Anzahl junger Menschen dazu zu bewegen, bei der Organisation mitzumischen, darunter die Fußball-Jugend der SG Kirchheim sowie Aktive der Karnevalsgesellschaft Polizei Heidelberg (KGP). Vor allem aber gewann sie den ersten Teil ihrer Wette: Denn als KGP-Sitzungspräsident Marco Jäger um kurz nach 16 Uhr die Anzahl der Sommertagsstecken nannte, die von den Seniorinnen und Senioren als Nachweis ihrer Laufleistung vor dem Bürgerzentrum abgegeben worden waren, verkündete er: "111!" Sollte er um ein, zwei Stecken danebengelegen haben, wäre ihm das aus rein karnevalistischen Gründen zu verzeihen.

Unmittelbar darauf kam Fuchs im Bademantel auf den Kerweplatz und nahm – in Badehose – ein Bad im Brunnen auf dem Kerweplatz, dem 2016 dort installierten historischen Kühbrunnen. "Das Wasser ist echt saukalt", lautete sein Kommentar. Danach durfte er freilich noch ein Bad im warmen Wasser eines extra auf einem Anhänger herbeitransportierten Zubers nehmen.

Dafür war ihm der Beifall der stets auf die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln bedachten Betrachter rundum sicher. Sicherlich hätte auch Arenz applaudiert, sie war jedoch nach einem Unfall verhindert. So blieb ihrer Mitarbeiterin Vera Ruf das folgende Fazit vorbehalten: "Das kann man nur mit ganz großem ehrenamtlichen Engagement machen!"