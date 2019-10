Heidelberg-Kirchheim. (pri/mare/pol) Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am frühen Mittwochmorgen an der Kreuzung Sandhäuser Straße und der Judenchaussee gekommen. Nach ersten Informationen wollte eine 55-jährige Mercedes-Fahrerin um 5.50 Uhr von Sandhausen aus an der Kreuzung nach links auf die Landesstraße L600 in Richtung Bruchhausen abbiegen. Ein aus Richtung Heidelberg kommender Kia prallte auf der Kreuzung frontal mit dem Mercedes zusammen.

Der Kia prallte dabei nach rechts ab gegen eine Ampel und ein Verkehrszeichen und blieb abseits der Kreuzung vor einem Feld stehen. An beiden Fahrzeugen lösten die Airbags aus.

Sowohl die 55-Jährige als auch der 45-jährige Kia-Fahrer wurden nach der notärztlichen Erstversorgung per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Kreuzungsbereich in Richtung Sandhausen und von Bruchhausen aus wurden voll gesperrt. Beide Autos wurden abgeschleppt, der Gesamtsachschaden soll laut Polizei etwa 20.000 Euro umfassen.

Neben der Berufsfeuerwehr Heidelberg war auch die Freiwillige Feuerwehr Sandhausen zur Ausleuchtung der Unfallstelle im Einsatz. Zur Reinigung der Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen musste eine Spezialfirma eingesetzt werden.

Die Ampel ist noch außer Betrieb (Stand 11 Uhr), eine Wartungsfirma wurde verständigt. Da noch unklar ist, wer der beiden Autos bei Rot in die Kreuzung einfuhr, sucht die Polizei nach Zeugen. Diese können sich unter der 06221/174-4140 beim Verkehrskommissariat Heidelberg melden.

Update: Mittwoch, 16. Oktober 2019, 11.20 Uhr