Heidelberg. (RNZ) In der Zeit der Corona-Krise müssen die Freunde der Kirchenmusik nicht auf Hörgenuss verzichten. Ab sofort spielt Heiliggeist-Kantor Christoph Andreas Schäfer jeden Tag um 21 Uhr einen "Abendgruß", den jeder zuhause live im Internet mitverfolgen kann.

Die Dauer des täglichen Konzerts richtet sich jeweils nach dem Stück, das Schäfer spielt. Mal dauert es unter fünf Minuten, ein anderes Mal auch eine Viertelstunde. Inzwischen haben sich bei dem Kantor auch mehrere Musikerinnen und Musiker gemeldet, die ihn gerne beim "Abendgruß" unterstützen wollen. "Das freut mich sehr", sagt Schäfer. Ein befreundeter Komponist aus Schweden habe ihm sogar bereits ein Orgelstück geschrieben, das er am Samstag, 4. April, um 21 Uhr spielen wolle.

"Es ist ein ganz besonderes Gefühl, jeden Abend kurz vor 21 Uhr durch die leere Altstadt in die dunkle Heiliggeistkirche zu gehen, die Altarkerzen anzuzünden und mein Handy zur Aufnahme auf ein Notenpult zu legen", schwärmt Schäfer: "Ich bin dann zwar ganz alleine in der großen Kirche, weiß aber, dass Freunde in Heidelberg, in ganz Deutschland, in Schweden, in Italien, auf Borneo und in New York live dabei sind. Ich bekomme viele positive Rückmeldungen auf diese Aktion." Er wolle auf jeden Fall auch weiterhin seinen "Abendgruß" in die Wohnzimmer senden.

Info: Der "Abendgruß" aus Heiliggeist kann jeden Abend um 21 Uhr unter www.facebook.com/kantorcas mitverfolgt werden. Danach gibt es ihn unter www.kirchenmusik-heidelberg.de