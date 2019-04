Von Micha Hörnle

Heidelberg. Verheerende Kirchenbrände wie am Montagabend der von Notre-Dame in Paris sind selten - aber auch in Heidelberg nicht auszuschließen. Werner Wolf-Holzäpfel vom Erzbischöflichen Bauamt erinnert sich in seinen 30 Berufsjahren nur an zwei in Nordbaden: 2003 in Limbach (Neckar-Odenwald-Kreis) und im letzten Jahr in Sulzbach bei Weinheim. In Limbach entstand bei Schweißarbeiten ein Schwelbrand, der auf die historische Kirche mit ihrem Sechziger-Jahre-Anbau übergriff. In Sulzbach führte wohl ein elektrischer Defekt an den Leitungen in der Sakristei zu einem Feuer, der die ganze Kirche verrußte und sie bis heute unbenutzbar macht.

Gerade der "Fall Limbach" erinnert Wolf-Holzäpfel an die Situation von Notre-Dame: "Schweißarbeiten am Dach und eine ungenügende Brandwache sind für die Hälfte aller verheerenden Brände verantwortlich." Aber es gebe auch Brandstiftungen - auch in der katholischen Hauptkirche Heidelbergs, der Jesuitenkirche. Doch wurden diese bisher immer frühzeitig entdeckt. Generell hält der Baudirektor des Erzbistums Kirchen, vor allem die alten, für relativ wenig gefährdet: "Sie sind übersichtlich, meist sehr massiv gebaut, und der Dachstuhl besteht aus dicken Balken, die einen hohen Brandwiderstand haben." Größere Sorgen machen ihm moderne Dach-Stahlkonstruktionen, die zwar nicht brennen, aber schneller in sich zusammenstürzen - wie vor 16 Jahren in Limbach.

Generell, so Wolf-Holzäpfel, gehe auch bei Kirchen der Schutz von Personen vor dem der Bausubstanz - beispielsweise durch das Ausschildern von Notausgängen, von denen es in den meisten Kirchen gleich mehrere gibt. Daher mache der Gesetzgeber den Kirchen auch keine Vorgaben, wie die historischen Gebäude im Brandfall zu bewahren sind. In der Jesuitenkirche gibt es immerhin eine Rauchmeldeanlage, "aber die ist wegen des Weihrauchs nicht immer ganz störungsfrei".

So etwas gibt es auch in der Heiliggeistkirche, die mit ihren Sandsteinmauern genauso massiv ist wie die nahe Jesuitenkirche. Nach Angaben der Pflege Schönau, die für den Unterhalt der evangelischen Gotteshäuser zuständig ist, sind solche Brandmelder an zentralen Stellen, wie der Orgel oder in der Sakristei, angebracht. Auf der Aussichtsplattform herrscht absolutes Rauchverbot. Außerdem würden generell in allen Gotteshäusern elektrische Anlagen, die Abwärme produzieren, "gekapselt"; Feuerlöscher und die regelmäßige Überprüfung von Blitzableitern seien obligatorisch; zudem würden alle Gebäude regelmäßig begangen. Besonders wichtig ist der Pflege Schönau die Einhaltung des Brandschutzes, wenn gerade renoviert wird. Wie bei den Katholiken müssen die Firmen für eine durchgehende Brandwache sorgen.

Die Vorsorge gegen Brände ist übrigens allein Sache der Kirchen, denn hier greifen nicht die Vorgaben der Landesbauordnung, weil sie nicht als Versammlungsstätten (wie etwa die Stadthalle) gelten. Daher gibt es städtischerseits keine regelmäßigen Überprüfungen.

Und doch: Für den Leiter der Heidelberger Berufsfeuerwehr, Georg Belge, sind "Gotteshäuser kritische Punkte": "Wenn es zu einem Feuer kommt, muss es schnell gehen." Für den Fall der beiden großen Altstadt-Kirchen sieht Belge die Feuerwehr gut aufgestellt: Es gäbe im Katastrophenfall genug Wasser - notfalls aus dem Neckar -, das man aus im Mauerwerk installierten Leerrohren ins Gebäude pumpen könnte. Und nicht zuletzt gibt es im Stadtgebiet drei Drehleitern, die bis 27 Meter ausfahren können und damit immerhin die Dächer der Kirchenschiffe - wenn auch nicht die Türme - erreichen. Notfalls könnten aus Karlsruhe und Rastatt Hubgeräte mit einer maximalen Höhe von 42 Metern angefordert werden: "Damit wäre immerhin die Heiliggeist-Aussichtsplattform in 38 Metern Höhe erreichbar", so Belge. Der besondere Vorteil, gerade bei Heiliggeist: Die Kirche kann man aus allen Richtungen relativ problemlos anfahren. Allerdings gab es bisher noch keine spezielle Feuerwehrübung für einen Brandfall in einer Kirche.

Eine Katastrophe wie in Paris wäre auch für die Heidelberger Feuerwehr ein Großeinsatz, für den man wohl Hilfe von außen anfordern müsse. Dann würde man in Heidelberg genau das Gleiche tun wie vorgestern in Paris: die umliegenden Gebäude schützen und große Bereiche absperren.