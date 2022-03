Von Marion Gottlob

Heidelberg. Das Awo-Kinderschutz-Zentrum wird 35 Jahre alt. Als es gegründet wurde, war Gewalt gegen Kinder und Jugendliche nur wenigen bewusst. Laien sprachen von zwei bis drei Fällen in Heidelberg – pro Jahr. Die Fachleute der Awo-Erziehungsberatungsstelle sahen das anders – und gründeten das Kinderschutz-Zentrum. Doch auch sie waren überrascht von dem tatsächlichen Bedarf. Heute zählt das Zentrum jährlich rund 170 Beratungen für Familien und mehr als 150 Beratungen für Fachleute, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben.

Leiter Volker Schuld sagt: "Wir sind mit unserem Angebot für Familien mit Gewalt-Problemen da. Wir sind am Puls des Geschehens. Denn auch in dem schönen Heidelberg kommt Gewalt gegen Kinder in allen Stadtteilen vor – in reichen wie in ärmeren Familien." Zuletzt hat die Pandemie zu noch mehr Arbeit geführt. "Nach dem Lockdown waren Erzieher und Lehrer mit Gewalt-Problemen konfrontiert. Sie fragten bei uns um Rat", so Schuld.

Gewalt gegen Kinder hat viele Formen – schlimm ist sie immer. Dazu zählen auch seelische Gewalt und Vernachlässigung. Ein 15 Jahre altes Mädchen wandte sich an das Kinderschutz-Zentrum: Der Stiefvater ignorierte das Mädchen, die Mutter kanzelte die Tochter ab: "Du bist dumm." Es fehlten regelmäßige Mahlzeiten, für die Kleidung musste das Mädchen selbst sorgen. Dazu wurde die Jugendliche regelmäßig Zeugin, wenn die Eltern stritten und sich schlugen. Das Mädchen verletzte sich selbst – und dachte an Selbstmord.

"Kinder und Jugendliche können sich jederzeit an uns wenden, auch ohne Wissen der Eltern. Wir behandeln auch diese Anfragen vertraulich", so Schuld. Zuerst sprachen die Fachleute mit dem Mädchen. Später kam auch die Mutter in die Beratungsstelle. Die Mutter änderte schließlich ihr Verhalten. "Jedes Kind und jede Familie ist einzigartig. Es gibt keine Patentlösung. Stattdessen suchen wir gemeinsam mit den Kindern und ihren Familien nach Wegen", erklärt Schuld.

Manchmal helfen Freunde in der Not. Klassenkameraden sprachen einen Elfjährigen auf einen blauen Fleck im Gesicht an, der von einer Ohrfeige herrührte. Sie gingen mit ihm zur Schulsozialarbeiterin, die sich an das Kinderschutz-Zentrum wandte. Die Mitarbeiter sprachen mit dem Jungen, luden dann die Eltern ein. Mutter und Vater gaben die Tat zu. "Es ist klar, dass man Kinder nicht schlagen darf. Das ist Unrecht. Doch in dem Moment, in dem die Gewalt zugegeben und besprochen wird, ist eine Änderung möglich. So haben wir mit den Eltern untersucht, wie es dazu kommen konnte", erklärt Schuld. Es zeigte sich, dass die Familie jeden Morgen in Zeitnot kam. Gemeinsam überlegten Eltern und Sohn, wie man den Zeitablauf ändern kann. "Es ist schwierig, solche Muster zu ändern. Aber danach gab es weniger Stress und keine Gewalt mehr", so Schuld.

Gewalt ist oft ein Tabuthema, besonders die sexualisierte: "Diese Gewalt wird oft geheim gehalten. Die Kinder kennen meist den Täter oder die Täterin, oft gibt es Loyalitätskonflikte", so Schuld. Ein elf Jahre altes Mädchen erfuhr sexualisierte Gewalt in einem Verein. Schuld erklärt: "Oft benötigen nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern Hilfe." Das Kind wurde an einen Therapeuten vermittelt.

Das Awo-Kinderschutz-Zentrum ist eines von 32 Zentren in Deutschland und das erste in Baden-Württemberg. Es ist für Heidelberg und den Rhein-Neckar-Kreis zuständig. Jeder kann sich an das Zentrum wenden. Die Beratung ist kostenlos, vertraulich und auf Wunsch anonym.

Info: Das Kinderschutz-Zentrum ist erreichbar unter der Telefonnummer 06221 / 7392132. Mehr Infos gibt es unter www.awo-heidelberg.de.