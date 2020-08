Heidelberg. (RNZ) Die CDU-Gemeinderatsfraktion will Fahrgeschäfte für Kinder, also beispielsweise Karussells, erlauben. "In Zeiten der Corona-Pandemie haben Schausteller mit vielen Hindernissen und schweren finanziellen Einbußen zu kämpfen", heißt es in einer Pressemitteilung.

Die stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Nicole Marmé schlägt deshalb vor, Fahrgeschäfte für Kinder "an geeigneten Standorten in Heidelberg aufzustellen". "In München wird dies bereits erfolgreich getätigt, und was München kann, kann Heidelberg auch", so Marmé.

Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Werner Pfisterer hebt hervor, dass man damit auch etwas für die Kinder tue: "Wir können somit gleichzeitig etwas für die Schausteller und für die jungen Menschen bewirken."