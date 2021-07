Heidelberg. (pne) Die Sieben-Tage-Inzidenz in Heidelberg bleibt über 10. Am Montag meldete das Land einen Wert von 10,5. Die Stadt ist also weiter in der Inzidenzstufe 2. Damit bewege man sich noch im grünen Bereich, sagte OB Eckart Würzner am Montagmittag bei einer Pressekonferenz. Er warnte zugleich aber davor, dass die Inzidenzzahlen in den kommenden Wochen und Monaten wieder steigen könnten. "Das Thema ist immer noch ernst." Würzner erhofft sich im Hinblick auf die Bekämpfung der Pandemie eine größere Impfbereitschaft. Derzeit würden in Heidelberg etliche Impftermine nicht wahrgenommen. "Ich erwarte von der Bevölkerung schon, dass sie sich impfen lässt."

An entsprechendem Impfstoff mangelt es aktuell nicht. Im Kreisimpfzentrum (KIZ) im Gesellschaftshaus Pfaffengrund können sich Erwachsene nun ohne Termin und Voranmeldung zu den regulären Öffnungszeiten (Montag bis Samstag, 8 bis 19 Uhr) impfen lassen. Zur Verfügung stehen die Impfstoffe von Biontech, Moderna, Johnson & Johnson sowie Astra-Zeneca.

Würzner wies zudem darauf hin, dass auch Kinder zwischen zwölf und 17 Jahren sich immunisieren lassen können. Für diese Altersgruppe ist allein der Impfstoff Biontech zugelassen, zudem muss vor einer Impfung ein ausführliches Aufklärungsgespräch stattfinden. Im KIZ stehen ab kommendem Montag, 26. Juli, niedergelassene Kinder- und Jugendmediziner vor Ort für solch ein Aufklärungsgespräch bereit. "Die Ständige Impfkommission empfiehlt eine Impfung für Kinder und Jugendliche bei Vorerkrankungen wie bestimmten Herz- oder Lungenkrankheiten, Adipositas oder schlecht eingestelltem Diabetes. Aber auch darüber hinaus gibt es viele Kinder und Jugendliche, die sich individuell für eine Impfung entscheiden, und für die wir da sein wollen", erklärt Dr. Eva Fritzsching, Sprecherin der Kinder- und Jugendärzte in Heidelberg in einer Pressemitteilung der Stadt.

Bei Kindern unter 14 Jahren ist eine Impfung nur mit dem Einverständnis eines Erziehungsberechtigten möglich. Zwischen 14 und 16 Jahren kann der beratende Arzt auf eine Einverständniserklärung verzichten, wenn sich die geimpfte Person über die Bedeutung der Impfung bewusst ist. Ab 16 können Jugendliche sich selbst für eine Impfung entscheiden.