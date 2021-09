Von Werner Popanda

Heidelberg. Vergangenes Jahr gab es in Rohrbach zwar eine Kerweeröffnung und eine vom Kerweborscht gehaltene Kerwerede. Aber keine Kerwe. Denn all dies wurde im Herbst 2020 coronabedingt nur im Internet übertragen. Dieses Jahr gab es in Rohrbach nun zwar keine Kerweeröffnung und auch keine Kerwerede vom Kerweborscht, dafür aber ein ganz real existierendes und gut besuchtes Fest – von dem so ziemlich alle vor Ort im Vorfeld als Kerwe gesprochen hatten.

Der offizielle Name aber lautete dieses Jahr: "Rorbach Vereint!". "Rorbach" ist eine alte Schreibweise des Stadtteilnamens, und "Vereint" unterstreicht, dass dieses Fest natürlich von den lokalen Vereinen getragen wurde. Neben dem Stadtteilverein waren auch die Sängereinheit, die Freiwillige Feuerwehr, die TSG, der Turnerbund, die Fußballgesellschaft und die "Bachewwer" auf dem Kerweplatz aktiv.

"Kerwe light" oder "Kleine Kerwe" habe man die Veranstaltung einfach nicht nennen wollen, erklärte Stadtteilvereinschef Konstantin Waldherr. Denn dann hätte sich die Frage gestellt, welche Elemente des Brauchtums man hätte herausnehmen sollen. Stattdessen dachte man sich also einen Namen aus und zog von der vor gerade zwei Jahren frisch eingeweihten Kerwemeile zwischen der Eichendorffhalle und dem Rathaus wieder auf den Kerweplatz. "Dort lässt sich die Einlasskontrolle besser durchführen", erklärte Karin Weidenheimer, zweite Vorsitzende des Stadtteilvereins. Denn aufs Festgelände kam nur, wer frisch getestet, doppelt geimpft oder vom Virus genesen war. Zum Teil bildeten sich lange Warteschlagen, doch die neun humorvollen Kontrolleure blieben stets entspannt und freundlich.

Name hin, Name her – es waren drei rundum gelungene Tage: angefangen bei der tollen Musik des Chors der Sängereinheit am Freitag über die Klänge der Band "BC and Friends" am Samstag bis zu dem Auftritt von Uwe Janssen und Band am Sonntag.

Im Vorfeld hatte es laut Karin Weidenheimer eine Zusage von Oberbürgermeister Eckart Würzner gegeben, dass die Stadt alle coronabedingten Mehrkosten – also etwa Absperrungen und Security-Personal – übernehmen würde. Der Stadtteilverein indes verzichtete darauf, von den bewirtenden Vereinen einen Unkostenbeitrag einzufordern. Schließlich machen diese bei solch einem kleinen Fest weniger Umsatz als bei einer Kerwe.