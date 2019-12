Von Micha Hörnle

Heidelberg. Heidelberg mag vielleicht den Klimanotstand ausgerufen haben, aber an ein Böllerverbot zu Silvester denkt man bei der Stadtverwaltung nicht. Die Diskussion um eine solche Restriktion dreht sich um drei Gründe: Umweltschutz, Brandschutz und Sicherheitsbedenken. Die RNZ hakt nach.

Umweltschutz: Die mit Abstand schlimmste Umweltbelastung bei Feuerwerken ist der Feinstaub. Nur: Niemand weiß, wie viel Feinstaub in einer Silvesternacht in Heidelberg, speziell in der Altstadt, "produziert" wird, denn bisher hat das noch keiner vor Ort gemessen. In Heidelberg gibt es allerdings seit 35 Jahren an der Berliner Straße (und bis vor sieben Jahren auch in der Mittermaierstraße) eine Messstation, die aber erst seit Januar 2018 kontinuierlich und stundengenau die Feinstaubbelastung registriert. Gemessen werden zwei "Feinstaubgrößen", die etwas größeren Partikel PM10 ("Particulate Matter", also Staubteilchen, deren Durchmesser kleiner als zehn Mikrometer ist) und die kleineren PM2,5. Diese sind nicht zu sehen, denn ein Mikrometer ist ein Millionstel Meter. Für Feinstaub gilt ein über den ganzen Tag errechneter Grenzwert von 50 Mikrogramm (PM10) bzw. von 25 Mikrogramm (PM2,5) pro Kubikmeter Luft – ein Mikrogramm ist ein Millionstel Gramm.

Und hier schneidet Heidelberg, zumindest an der Berliner Straße, gut ab: Selbst am Silvester- und am Neujahrstag gibt es keine Grenzüberschreitungen, was Feinstaub angeht. Überhaupt wurden nur an drei Tagen des gesamten Jahres 2018 erhöhte Werte registriert – einer im Februar und zwei im März. Für das bisherige Jahr 2019 blieb die Feinstaubbelastung innerhalb der Norm. Das heißt nicht, dass die Messstation nicht doch am letzten Tag des Jahres kurz vor und kurz nach Mitternacht ausschlagen würde: Um 23.59 Uhr misst sie noch brav die ungefährlichen Werte von 22 (PM10) bzw. 20 (PM2,5) Mikrogramm pro Kubikmeter, um 1 Uhr schnellen sie auf 129 bzw. 115 hoch, aber schon ab 3 Uhr sind sie mit 40 bzw. 36 wieder fast "im grünen Bereich". Wohlgemerkt: Die Messstelle in der Berliner Straße, einer klassischen, kaum bewohnten Ausfallstraße ist eher dazu da, die Schadstoffbelastung des Autoverkehrs zu messen als die der Silvesterböllerei.

Brandschutz: Frank Karlein von der Berufsfeuerwehr ist gelassen: "Aus brandschutztechnischer Sicht sehen wir derzeit keinen Grund, Silvesterfeuerwerk in bestimmten Bereichen der Stadt zu verbieten." Im Vergleich zu anderen Stadtteilen habe es in der Altstadt die letzten Jahre keine besonderen Vorkommnisse gegeben. "Wir beobachten dort eher weniger Kleinbrände auf Balkonen als in anderen Stadtteilen." Man sehe daher keine erhöhte Brandgefahr. Außerdem, so ein Rathaussprecher, seien die Ziegeldächer in der Altstadt auch nicht so brandanfällig wie anderswo reetgedeckte Häuser. So sind schon lange auf den Nordseeinseln Sylt, Amrum und Föhr private Feuerwerke verboten.

Sicherheit:Silvester 2018 gab es Berichte, es sei an der Theodor-Heuss-Brücke wüst zugegangen: Menschen, Häuser und Straßenbahnen seien gezielt mit Raketen beschossen worden. Die Altstadt-CDU forderte am Neujahrstag ein generelles Feuerwerksverbot für das Zentrum. Doch die Polizei konnte diese Schilderung nicht nachvollziehen, ein Sprecher sagte damals: "Es war keine ruhige Nacht, aber eben auch keine schlimme Nacht." Deshalb nahm die Kommunalpolitik – durch die Bank – Abstand von einem Böllerverbot. Und auch Heidelbergs CDU-Vorsitzender Alexander Föhr sagt nun: "Das ist für uns kein Thema, zumal ein Verbot ein schwerwiegender Eingriff ist. Wir können uns gern darüber unterhalten, wenn es schwerwiegende Bedenken der Feuerwehr oder der Polizei geben sollte – aber danach sieht es nicht aus."