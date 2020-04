Heidelberg. (pol/mün) Im Seniorenzentrum im Heidelberger Stadtteil Kirchheim brach in der Nacht zu Donnerstag ein Feuer aus. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung in dem ehemaligen Ladengeschäft. 6 Bewohner der darüberliegenden Wohnungen mussten sich in Sicherheit bringen. Alle Personen wurden ärztlich untersucht und blieben unverletzt.

Das Feuer wurde gegen 2.30 Uhr in dem Haus in der Odenwaldstraße entdeckt. Nach Angaben der Polizei wurde es durch einen technischen Defekt in einem Kühlschrank verursacht.

Die Berufsfeuerwehr Heidelberg war mit einem Löschzug vor Ort und wurde dabei von einem weiteren Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr aus Kirchheim unterstützt. Der Brand konnte schnell gelöscht werden.

Nach der ersten Begutachtung beläuft sich der Brandschaden auf etwa 100.000 Euro. Nachdem die Feuerwehren das Haus durchlüftet hatten, konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die weiteren Brandermittlungen führt das Polizeirevier Heidelberg-Süd.