Die privat betriebene Tiefgarage am Bismarckplatz wäre von der angestrebten Neuregelung nicht betroffen. In die städtischen Parkhäuser dürfte dieser SUV dann jedoch nicht mehr fahren. Foto: Philipp Rothe

Von Denis Schnur

Heidelberg. Geht es nach der "Linken" und der "Bunten Linken", dürfen bald keine SUVs mehr in die städtischen Parkhäuser in der Innenstadt fahren. Die beiden Gemeinderat-Fraktionen wollen die Heidelberger Stadtwerke auffordern eine Gewichtsobergrenze von 1,8 Tonnen einzuführen. Die Stadtwerke betreiben den Großteil der Altstadt-Parkhäuser und sollen so den Zugang zu den Parkhäusern auf Fahrzeuge beschränken, für deren Größe sie auch ausgelegt sind. Die Stadtwerke jedoch lehnen dies eindeutig ab. Mit dem Thema wird sich nun in den nächsten Wochen der Mobilitätsausschuss des Gemeinderates befassen.

Die auch "Geländelimousinen" genannten SUVs sind besonders große und schwere Autos, die ihren Insassen vergleichsweise viel Platz und Sicherheit bieten. Sie stehen stark in der Kritik, da sie sehr viel Sprit verbrauchen, bei Unfällen durch ihr hohes Gewichtes große Schäden verursachen und viel Platz benötigen.

Die Stadtwerke sehen einen Ausschluss der Fahrzeuge aus ihren Parkhäusern jedoch kritisch, wie sie dem Haupt- und Finanzausschuss des Gemeinderates vergangene Woche in einer Infovorlage mitteilten. Ihr wichtigstes Argument: Die Autos verursachen trotz ihrer Größe und ihres Gewichts keine Schäden in den Parkhäusern. Es könne höchstens vorkommen, dass ein breites Fahrzeug auch den Nachbarparkplatz blockiere, doch selbst dieses "Überparken" sei nur bei Vollauslastung ein Problem. Im Normalbetrieb sei es immer noch "das kleinere Übel" gegenüber fehlender Kundschaft.

Außerdem weist das Unternehmen darauf hin, dass die Gewichtsgrenze dazu führe, dass auch andere Fahrzeugtypen ausgeschlossen würden – etwa Vans oder Kleinbusse, die bei Familien mit vielen Kindern beliebt sind. Auch viele Limousinen seien schwerer als 1,8 Tonnen. Nicht zuletzt wögen Elektroautos in der Regel rund 300 Kilogramm mehr als Verbrenner und könnten deshalb ausgeschlossen werden. Und selbst wenn man die Regel einführe, sei sie eigentlich kaum zu kontrollieren, betonen die Stadtwerke: "Weder können Fahrzeuge bei der Einfahrt gewogen werden, noch sind Scan-Systeme zur Bestimmung von Fahrzeugmaßen mit Anbindung an das Parkmanagementsystem bekannt."

Nicht zuletzt argumentieren die Stadtwerke auch wirtschaftlich: Aktuell sei gut jedes dritte zugelassene Neufahrzeug ein SUV, Tendenz steigend. Verzichte man auf diesen Kundenkreis, gingen dem Unternehmen in Zukunft mindestens 900.000 Euro pro Jahr an Umsätzen verloren.

Arnulf Weiler-Lorentz (Bunte Linke) wollte sich im Haupt- und Finanzausschuss jedoch nicht mit der schriftlichen Absage begnügen und beantragte erfolgreich, dass das Thema im nächsten Mobilitätsausschuss inhaltlich diskutiert wird. Theoretisch könnten die Gemeinderäte den Stadtwerken eine verbindliche Weisung erteilen.

In Tübingen hat der Gemeinderat bereits beschlossen, SUVs beim Parken anders zu behandeln als leichtere Fahrzeuge: Während dort das Anwohnerparken ab 2022 regulär 120 Euro pro Jahr kostet, werden für Verbrenner mit über 1,8 Tonnen Gewicht 180 Euro fällig.