Heidelberg. (rnz/mare) Aufgrund von Arbeiten am Fernwärmenetz wird die Fernwärmeversorgung am Donnerstag, 16. Mai, zwischen 8.30 und 17 Uhr abgestellt. Das teilen die Stadtwerke Heidelberg am Montag mit.

Die Arbeiten dienen demnach der langfristigen Versorgungssicherheit.

Betroffen ist der südliche Bereich Karl-von-Drais-Weg Höhe Lindenweg, über Rudolf-Hell-Straße, Franz-Kruckenberg-Straße und Fabrikstraße und der in diesem Abschnitt angrenzende Helaweg in Kirchheim-Rohrbach.

Etwa eine Stunde nach der Abstellung müssen Anwohner dort mit Einschränkungen oder einem Ausfall des Wärmebezugs rechnen. Die Stadtwerke Heidelberg gehen davon aus, dass die Fernwärmeversorgung gegen 17 Uhr wiederhergestellt werden kann. Anschließend dauert es wiederum rund eine Stunde, bis die Haushalte wie gewohnt mit Wärme versorgt sind.

Die Stadtwerke empfehlen Anwohnern, während dieser Zeit möglichst sparsam zu heizen, um die noch vorhandene Wärme gezielt einzusetzen. So sollten beispielsweise ungenutzte Räume nicht geheizt und kein unnötiges heißes Wasser per Heizung bereitet werden.