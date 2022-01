Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Nicole Weigold versteht die Welt nicht mehr: "Wir Gastronomen haben es in diesen Zeiten extrem schwer und bekommen zusätzlich noch Steine in den Weg gelegt – das ist alles andere als gerecht", sagt die Pächterin des Restaurants "Der kleine Spanier" an der Alten Brücke. Auf einem schmalen Streifen des Heidelberger Wahrzeichens durfte sie im vergangenen Jahr noch Gäste bewirten. Jetzt hat die Stadt den Antrag für 2022 abgelehnt.

"Es gibt keine Ausweichmöglichkeit für uns", sagt Weigold, deren Restaurant nur eine rund neun Quadratmeter große Terrasse neben dem Brückentor hat: "Ich muss sehen, wo ich meinen Umsatz herbekomme." Der sei wegen der frühen Sperrstunde und der 2G-plus-Regelung deutlich gesunken: "Ich habe 80 Prozent Einbußen", so Weigold. Gerade habe sie für ihre Mitarbeiter Kurzarbeitergeld beantragt, auch die Miete muss gezahlt werden: "Es wartet jeder auf sein Geld, aber es hilft uns keiner", sagt Weigold.

Schon seit Ende des ersten Lockdowns hat Weigold dafür gekämpft, auf der Alten Brücke ihre Gäste bewirten zu dürfen. Die Stadt hatte es damals möglich gemacht, dass Restaurants etwa auch Parkbuchten für ihre Außengastronomie nutzen konnten. "Alle um uns herum hatten die Erlaubnis", sagt Weigold. Ihr Anliegen war allerdings abgelehnt worden – mit dem Argument, dass Fußgänger wegen der Tische nicht ausweichen könnten, wenn ein Auto die Brücke passiert.

Nach dem Lockdown im Winter 2020 und Frühjahr 2021 – von November bis Mai durfte das Essen nur abgeholt oder geliefert werden – bekam Weigold von der Stadt aber die Erlaubnis, auf der Alten Brücke Tische und Stühle aufzustellen. "Ich habe den Versuch nochmal gewagt und bin der Stadt einen Schritt entgegengekommen", sagt die Pächterin. Sie hatte dieses Mal erklärt, nur zu den Zeiten das Mobiliar aufzubauen, zu denen die Brücke sowieso für den Verkehr gesperrt ist und es nicht zu Konflikten zwischen Fußgängern und Autos kommen kann.

Die Stadt hat die Möglichkeit zur Ausweitung der Außengastronomie erst kürzlich wieder verlängert – sie gilt auch für 2022. Für den "Kleinen Spanier" allerdings gibt es dieses Mal keine Genehmigung für die Alte Brücke. "In 2021 hat die Stadt Heidelberg einer Außenbewirtschaftung auf der Alten Brücke nur deshalb ausnahmsweise zugestimmt, weil dort pandemiebedingt weniger Touristen und Fußgänger unterwegs waren als üblich", erklärt eine Stadtsprecherin auf RNZ-Anfrage.

Bedingung für eine solche Genehmigung ist nämlich auch eine verkehrsrechtliche Prüfung – und die fiel 2022 anders aus, denn die Stadt geht davon aus, dass die Besucherzahlen wieder auf einem deutlich höheren Niveau liegen werden als in den beiden vergangenen Jahren. "Grund dafür ist die vorangeschrittene Immunisierung der Gesellschaft sowie wenig strengere Einschränkungen im Bereich des Gastronomie- und Beherbergungsgewerbes. Dies wird dazu führen, dass beim Touristenmagnet Alte Brücke wieder viel Publikum sein wird und eine Einschränkung des öffentlichen Verkehrsraumes daher nicht möglich ist."

Weigold kann die Argumente der Stadt nicht nachvollziehen. Im letzten Jahr sei die Erlaubnis doch erteilt worden, weil gerade kein Auto unterwegs ist, während ihre Tische aufgebaut sind. "Wir sind sprachlos", sagt die Pächterin. Kaum ein Restaurant in Heidelberg habe so wenig Außenfläche. 2020 habe sie mit ihrer neun Quadratmeter großen Terrasse insgesamt vier Monate Restaurantschließung aufholen, 2021 mit den zusätzlichen 19 Quadratmetern auf der Brücke von Mai bis Oktober die Ausfälle der Monate Januar bis Anfang Mai erwirtschaften müssen. Jetzt gebe es wieder Einschränkungen und kein Entgegenkommen von der Stadt: "Welches Unternehmen soll das verkraften? Welche Logik verbirgt sich hinter dieser Untersagung, wenn doch die Brücke zu den Bewirtschaftungszeiten nicht befahren werden kann und es zu keinerlei Verkehrskonflikt zwischen Autofahrern und Besuchern kommen kann?", fragt Weigold.