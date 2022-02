Von Arndt Krödel

Heidelberg. Bringen autofreie Innenstädte mehr Schaden oder mehr Nutzen? Die Debatte um den Zusammenhang von städtischer Verkehrspolitik und der Stärkung des lokalen Einzelhandels wird kontrovers geführt, zumal hier unterschiedliche Akteure und Interessen im Spiel sind. In einem Online-Vortrag mit dem Titel "Braucht der Einzelhandel mehr Radverkehr?" präsentierte der Sozialwissenschaftler Dirk von Schneidemesser vom Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung (IASS) in Potsdam nun neue Forschungsdaten. Sie zeigen, dass die Rolle des Autoverkehrs für den Umsatz im innerstädtischen Einzelhandel überschätzt wird.

Eingeladen zu der Veranstaltung hatte der Radentscheid Heidelberg, eine Initiative, die sich für einen besseren und sichereren Radverkehr in der Stadt engagiert. Man wolle, so Dominic Egger, Vertrauensperson des Radentscheids und Moderator des Abends, dazu beitragen, die Diskussion mit Fakten zu versachlichen und das Ziel einer lebenswerten und attraktiven Innenstadt besser zu erreichen. Häufig höre man vom Einzelhandel, dass die Erreichbarkeit mit dem Auto wichtig sei, um Innenstädte attraktiv zu gestalten und Umsätze zu steigern. Allerdings zeigten laut Dirk von Schneidemesser internationale Studien, dass Einzelhändler eher davon profitierten, wenn Parkplätze in Radwege, Busspuren oder breitere Gehwege umgewandelt würden. Aber ist das in Deutschland vielleicht anders? Laut von Schneidemesser nicht. Er stellte Daten einer 2021 auf zwei Einkaufsstraßen in Berlin durchgeführten Befragung von 145 Einzelhändlern vor. Dabei ging es um ihre Wahrnehmung des Mobilitätsverhaltens ihrer Kunden.

Zugleich wurden 2019 Käufer zur Wahl ihres Verkehrsmittels und zu ihrem Kaufverhalten befragt. Die Studie kam zu dem Ergebnis, dass die Händler die Bedeutung des Autos als Verkehrsmittel für ihre Kunden überschätzten und die Rolle des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), der Radfahrer und der Fußgänger unterschätzten: Die tatsächlich gewählten Verkehrsmittel der Kunden widerlegten die darüber geäußerten Vorstellungen der Einzelhändler.

Die meisten der befragten Kunden, 52,1 Prozent, kamen zu Fuß, gefolgt von Nutzern des ÖPNV (26,1 Prozent) und Radfahrern (14,6 Prozent). Lediglich 6,6 Prozent nutzten das Auto. Sie gaben dann zwar pro Einkaufsbesuch mehr aus, aber kamen dafür weniger oft als die anderen. Was den wöchentlichen Gesamtumsatz der Einzelhändler betrifft, lagen die Fußgänger mit 61 Prozent klar an der Spitze, während die Autofahrer nur 8,7 Prozent ausmachten.

"Wenn ich ein Entscheidungsträger wäre, würde ich mir die Frage stellen, wie wir es hinkriegen, diese Orte attraktiv für Zufußgehende zu machen", folgerte von Schneidemesser auf Basis der Daten. Nun ist Berlin nicht Heidelberg – allerdings präsentierte der Wissenschaftler auch Zahlen, die in den eher vergleichbaren Städten Esslingen, Offenbach, Gera, Erfurt, Weimar und Leipzig erhoben wurden.

In Offenbach und Gera etwa war das hauptsächliche Verkehrsmittel für die Anreise in die Innenstadt der ÖPNV, während der Anteil der Autonutzer nur bei etwa einem Drittel (Gera) beziehungsweise einem Viertel (Offenbach) lag. Studien aus Graz und Bristol zeigten seitens der Einzelhändler eine noch höhere Überschätzung der Rolle des Autos als in Deutschland. Zu der Frage, ob die Ergebnisse aus den Großstädten auf kleinere sowie den ländlichen Raum übertragen werden können, sind allerdings noch weitere Forschungen nötig.

Als Veranstalter bedauerte Dominic Egger, dass die angefragten Einzelhandelsverbände aus Heidelberg und Nordbaden an diesem Abend keine Zeit für eine Diskussion hatten. Von ihnen war im Herbst 2021 selbst eine Befragung zu dem Thema unter ihren Mitgliedern durchgeführt worden. Details sind öffentlich nicht bekannt, allerdings hatte die RNZ berichtet, dass 73 Prozent der Befragten die Verbesserung der Erreichbarkeit der Innenstadt mit dem Auto für wichtig hielten, etwa durch mehr Parkplätze.