Von Anica Edinger

Heidelberg. Für viele Kinder und Jugendliche waren sie in den vergangenen Wochen eine willkommene Abwechslung vom sonst eher tristen Corona-Alltag: die verschiedenen Skate-Anlagen in der Stadt. Doch jetzt hat auch dieser Spaß ein Ende. Denn nun heißt es: Skaten verboten. Bereits seit vergangenem Donnerstag sind jedenfalls die Anlagen bei der Ernst-Walz-Brücke und die in Mark-Twain-Village (MTV) gesperrt.

Beide seien in den vergangenen Wochen schlicht zu gut besucht gewesen, erklärt eine Stadtsprecherin auf RNZ-Anfrage. So habe sich gezeigt, dass insbesondere an diesen beiden Anlagen "die gültigen Abstandsregeln leider nicht im Mindesten eingehalten werden und dass es dort zuletzt verstärkt zu größeren Menschenansammlungen gekommen ist". Das Landschafts- und Forstamt habe deshalb die Notbremse gezogen. "Zur Durchsetzung der Einhaltung der Abstandsregeln nach der Corona-Verordnung waren diese Sperrungen leider unvermeidlich", heißt es aus dem Rathaus. Im Stadtteil Wieblingen gibt es eine weitere Skate-Anlage – die aktuell noch offen ist. Dort sei die Situation laut Stadtsprecherin bislang noch nicht "so gravierend" wie in Neuenheim und der Südstadt. Es sei aber nicht auszuschließen, dass auch diese Anlage bei größerem Skater-Aufkommen in den kommenden Tagen und Wochen vorübergehend gesperrt werden müsse.

Neben den Skate-Anlagen sind auch die Bolzplätze in der Stadt sowie die Alla-Hopp-Anlage in Kirchheim gesperrt. Offen bleiben Spielplätze. Die Stadtsprecherin weist aber darauf hin, dass auch dort die in der Corona-Verordnung des Landes verordneten Abstandsregeln und Kontaktbeschränkungen gültig sind. Der Appell an Vernunft und Rücksichtnahme sei auf Spielplätzen bislang auch tatsächlich "halbwegs erfolgreich". Es sei dennoch nicht auszuschließen, "dass auch hier weitere Sperrungen erforderlich werden". Die Stadt jedenfalls werde die Situationen im Auge behalten und entsprechend reagieren.

Auch die Polizei hat viel frequentierte Orte stets im Blick. Am vergangenen Wochenende waren am Neckarufer in Neuenheim mehrere Einsatzfahrzeuge unterwegs. Ein Pressesprecher der Polizei berichtet hierzu auf RNZ-Anfrage: "Neben den höher gelegenen und damit schneebedeckten Gebieten im Stadtkreis Heidelberg war am Sonntag auch im Bereich Philosophenweg und am Neckarvorland in den Mittagsstunden und am frühen Nachmittag ein überdurchschnittliches Besucheraufkommen festzustellen. Deshalb hat die Polizei die Situation vor Ort überwacht und vereinzelt Personen angesprochen, wenn es zu Verdichtungen kam."