Es miaute aus dem schwarzen Wagen: Um 10.48 Uhr wurde Tierretter Michael Sehr hinzugerufen, doch der Einsatz am Samstag in der Landfriedstraße zog sich bis in den Nachmittag. Foto: Barth

Heidelberg. (jul) Die Rettung einer jungen Katze in der Landfriedstraße in der Altstadt hat am Samstagmittag Polizei, Feuerwehr und die Berufstierrettung Rhein-Neckar beschäftigt. "Die Polizei verständigte mich darüber, dass sich offenbar eine Katze in ein Auto verkrümelt hatte", berichtet der Tierretter Michael Sehr, der sich nach dem Anruf von der Pfalz aus auf den Weg nach Heidelberg machte. Kein ungewöhnlicher Einsatz für ihn: Allein in diesem Monat wurde er nun schon zum dritten Mal nach Heidelberg gerufen, weil eine Katze in einem Fahrzeug feststeckte. Aus dem Auto hatte es ständig miaut, sodass Passanten auf sie aufmerksam wurden und die Polizei informierten. Die Beamten machten den Halter des schwarzen Kleinwagens ausfindig.

Als der Besitzer die Motorhaube geöffnet hatte, war klar: Die Katze saß in einem Hohlraum neben der Ölwanne. Offenbar gefiel es ihr in dem Wagen gut, denn sie widersetzte sich ihrer Rettung erfolgreich, indem sie gleich ein neues Refugium ausmachte: und zwar den Hohlraum unter der Stoßstange, wo eigentlich die Nebelscheinwerfer sitzen, wie sich Tierretter Sehr erinnert. Das wiederum war Anlass genug, auch die Feuerwehr hinzuzurufen. Sie hob den Wagen an und unterbaute ihn, sodass die Retter von unten die Verkleidung vom Radkasten abnehmen konnten.

Der Wagenbesitzer hatte glücklicherweise nichts dagegen, dass sein Auto auseinandergenommen wurde, berichtet Sehr. Weil der Eigentümer die zierlichsten Hände hatte, war er auch selbst gefordert: Er holte die Katze aus ihrem Versteck. Doch sie entwischte erneut und versuchte nun, durch den Unterboden in den Rüstwagen der Feuerwehr zu schlüpfen; erfolglos diesmal, denn der Wagen war zu hoch. Sehr bekam sie zu fassen – nach dreistündigem Einsatz. "Die Katze schien verwildert, sie war außerdem scheu und zickig", charakterisiert er das Tier, das Passanten schließlich in Obhut nahmen. Im Winter sei es die Motorwärme, die Katzen manchmal anziehe, erklärt Sehr. Aber eisig waren die Temperaturen am Samstag eigentlich nicht. Was die Katze im Auto wollte, wird wohl ihr Geheimnis bleiben.