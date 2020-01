Pfarrer Alexander Czech wurde von Generalvikar Axel Mehlmann in der Jesuitenkirche in das Amt des Dekans für Heidelberg-Weinheim, Johannes Brandt in das Amt des Leitenden Pfarrers der Katholischen Stadtkirche Heidelberg eingeführt (v.l.). Foto: Rothe

Von Arndt Krödel

Heidelberg. Volle Kirchen kann man nicht nur an Festtagen wie Weihnachten erleben, sondern offensichtlich auch bei Amtseinführungen von Dekanen: So geschehen am gestrigen Sonntagnachmittag in der Heidelberger Jesuitenkirche, in der kein Platz mehr frei blieb, als die Investitur von Alexander Czech als neuer Dekan des Katholischen Dekanats Heidelberg-Weinheim in einem Vespergottesdienst gefeiert wurde.

Ein Unbekannter ist der Pfarrer hier nicht, war er doch zuvor schon fast acht Jahre als Dekanatsjugendseelsorger tätig. Dass ihn seine "Begeisterung für das Evangelium" geführt habe, nachdem Czech zunächst andere berufliche Wege gegangen sei, hob Generalvikar Axel Mehlmann in seiner Predigt als eine der besonderen Fähigkeiten des neuen Dekans hervor. In Vertretung des Freiburger Erzbischofs Stephan Burger hatte Mehlmann die Aufgabe übernommen, nicht nur Alexander Czech, sondern auch dessen Kollegen Johannes Brandt als Leitenden Pfarrer der Stadtkirche Heidelberg in sein Amt einzuführen.

Heidelbergs neuer Dekan Alexander Czech und Pfarrer Johannes Brandt als Leiter der Stadtkirche Heidelberg sind jetzt gemeinsam für 39.300 Katholiken – die größte Seelsorgeeinheit des Erzbistums Freiburg – verantwortlich. > Alexander Czech (51) stammt aus Eppingen und wurde im Jahr 2007 zum Priester geweiht. Vor seinem Theologiestudium hatte er in Karlsruhe ein Studium zum Vermessungsingenieur absolviert. Czech war von 2011 bis zum Frühjahr 2019 als Dekanatsjugendseelsorger in Heidelberg tätig, dazu als Seelsorger in der früheren Seelsorgeeinheit Heidelberg-Neckartal und seit 2015 in der Stadtkirche Heidelberg. > Johannes Brandt (55) wurde in Eschweiler in Nordrhein-Westfalen geboren und 1998 zum Priester geweiht. Er kam 2008 in die Kurpfalz und übernahm die damalige Seelsorgeeinheit Heidelberg-West mit den Pfarreien St. Marien und St. Bartholomäus sowie der Pfarrei St. Joseph in Eppelheim. Seit 2015 ist Brandt stellvertretender Leiter der Stadtkirche und bereits seit 2013 stellvertretender Dekan. bik

Beide wurden "in solidum", also gemeinsam, zu Pfarrern der Stadtkirche ernannt. Der Generalvikar bescheinigte ihnen, "gute Voraussetzungen" für die Aufgabe des "Dienstes an der Einheit" mitzubringen. Die Zielstrebigkeit, mit der Czech seinen Wunsch, Priester zu werden, schließlich in die Tat umgesetzt habe, führte ihn auch zur Teilnahme an einem Lehrgang der Führungsakademie Baden-Württemberg: "Auch von den Erfahrungen aus dieser Zeit, den Kompetenzen und dem Netzwerk, das Du hierbei aufbauen konntest, wird das Dekanat künftig profitieren können", sagte Mehlmann an den Nachfolger Joachim Dauers gewandt.

Von der "großen Einsatzfreude", mit der er die sich ihm stellenden Herausforderungen stets akzeptiert habe, sprach der Generalvikar im Hinblick auf den seit 2008 in Heidelberg tätigen Johannes Brandt. Das habe sich auch in seiner Übernahme der Aufgaben des stellvertretenden Dekans im Dekanat Heidelberg-Weinheim gezeigt, dessen Amt er seit gut sechs Jahren innehat. Seine Predigt widmete Mehlmann einem Kapitel aus dem ersten Korintherbrief des Apostels Paulus. Der Text könne mit dem Thema "Einheit in Vielfalt" überschrieben werden, was als Formel auch für die katholische Kirche gelte. "Die Kirche, der Leib Christi, kann nur im Zusammenwirken aller Leben und Fruchtbarkeit entfalten", betonte der Geistliche.

Der von der Cappella Palatina und der Schola Cantorum Heidelberg unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Markus Uhl musikalisch gestaltete Gottesdienst wurde durch Grußworte des Heidelberger Bürgermeisters Wolfgang Erichson sowie des Evangelischen Dekans Christof Ellsiepen abgerundet.

Erichson gab dem neuen Katholischen Dekan einen Satz von Mahatma Gandhi mit auf den Weg: "Sei Du selbst die Veränderung, die Du Dir wünschst für diese Welt." Czechs evangelischer Amtsbruder Ellsiepen sprach von dem gemeinsamen Anspruch, den er in die Worte "Kirche im Herzen der Stadt" kleidete, ergänzt durch den Satz "Gott im Herzen der Kirche". Er habe es gewagt, "Kirche" im Singular zu gebrauchen – "weil wir die eine Kirche Jesu Christi sind".