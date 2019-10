Von Micha Hörnle

Heidelberg. Am heutigen Freitag wird die Vorsitzende des Vereins Alt-Heidelberg und langjährige Stadträtin, Karin Werner-Jensen, 70 Jahre alt. Wie es sich gehört, kommt die ganze Familie - zu der neben Ehemann Arnold Werner-Jensen auch drei Töchter und drei Enkel zählen - am Samstag zu einer großen Feier zusammen.

Werner-Jensen stammt aus Bielefeld, bereits mit 17 Jahren lernte sie bei einer von ihr betreuten Kinderfreizeit auf einer Nordseeinsel ihren acht Jahre älteren Mann kennen, elf Monate später heirateten sie. 1975 verschlug es die Familie in die Kurpfalz: Arnold Werner-Jensen, der lange als Lehrer gearbeitet hatte, erhielt einen Ruf als Professor für Musikerziehung an der Pädagogischen Hochschule; das Paar wohnte die ersten Jahre in Nußloch.

Etliche Jahre arbeitete Karin Werner-Jensen nach ihrem Studium (Musik und Germanistik, Psychologie und Soziologie) als freie Fernsehjournalistin, später machte sie mehrere Ausbildungen im sozialtherapeutischen Bereich.

Werner-Jensen ist nicht nur kommunikativ, sie hat auch eine soziale Ader: Unzähligen Leuten, gerade aus armen und schwierigen Verhältnissen, hat sie geholfen, besonders stolz ist sie auf die Elternberatung im Kindergarten, die sie vor knapp 20 Jahren ins Leben gerufen hat. Viele Heidelberger kennen Werner-Jensen noch aus ihrer Zeit aus dem Gemeinderat (1994 bis 2014) - erst für die Freien Wähler, dann für die SPD -, dabei galt sie immer als die "Stimme der Altstadt", wo sie seit über 30 Jahren wohnt.

Vor zehn Jahren wurde die Bürgerinitiative "Linda", die sich gegen "Dreck, Lärm und Randale" in der Altstadt wandte, "an meinem Küchentisch gegründet", wie sie sich stolz erinnert. Aus dem "Linda"-Vorstand hat sie sich mittlerweile zurückgezogen, aber da wartete schon das nächste Amt auf sie: als Vorsitzende von Alt-Heidelberg.

Die Frage nach ihren Hobbys beantwortet sie so: "Was mich wirklich interessiert, sind Menschen." So ist sie immer noch unermüdlich für andere unterwegs, ihr Haus in der Fischergasse sei immer offen: "Für den Armen bis zum Millionär." Und doch steht für sie eines fest: "An erster Stelle kommt für mich die Familie." An ihrem Ehrentag ist sie vor allem "dankbar für viel Glück und Segen in meinem Leben".