Von Arndt Krödel

Heidelberg. Die Situation in jener Märznacht war brenzlig: Tobias Raffelsberger hatte gerade seine Freundin Judith Meng vom Hauptbahnhof abgeholt, als die beiden auf dem Weg zur Haltestelle Betriebshof Zeugen eines Streits wurden. Eine Gruppe Menschen auf der gegenüberliegenden Seite der Bergheimer Straße zoffte sich vor einer Café-Bar. Plötzlich rannten drei Männer aus der Gruppe über die Straße, einer von ihnen stürzte zu Boden und wurde von einem der beiden anderen geschlagen und getreten. Die Lage schien völlig zu eskalieren, als der Angreifer im Begriff war, dem wehrlos am Boden Liegenden - ein durchreisender Tourist aus Rumänien, wie sich später herausstellte - von oben herab auf den Kopf zu treten.

Dass es nicht dazu kam, ist Meng und Raffelsberger zu verdanken: Sie schauten nicht etwa weg oder gingen weiter, sondern schrien "Stopp, aufhören!" und "Wir rufen die Polizei!" und rannten zum Tatort. Daraufhin ergriffen die Angreifer die Flucht. Die beiden Studenten, sie 24, er 23 Jahre alt, verständigten den Rettungsdienst und die Polizei und kümmerten sich in der Zwischenzeit um den Verletzten. Dafür wurden sie jetzt im Rahmen der Kampagne ,,Beistehen statt rumstehen" von Heidelbergs Bürgermeister Wolfgang Erichson im Palais Graimberg geehrt. Nach seinen Worten werden bei dieser Initiative Menschen ausgezeichnet, die sich in einer Extremsituation besonders vorbildlich verhalten haben.

"Toll, dass Sie da eingeschritten sind", lobte auch Polizeidirektor Uwe Schrötel vom Polizeirevier Heidelberg-Mitte die aufmerksamen Zeugen, die "alles richtig gemacht" hätten. In Fällen wie diesen sei das Wichtigste, nicht dazwischen zu gehen, um nicht unfreiwillig Teil des ganzen Geschehens zu werden. Das Entscheidende sei, Aufmerksamkeit zu erregen und Öffentlichkeit herzustellen. "Sie haben Hilfestellung signalisiert und dadurch auch die Tathandlung unterbrochen - das ist genau das, was wir immer wieder einfordern und empfehlen", betonte Schrötel.

Das Opfer wurde damals in die Klinik eingeliefert, allerdings waren die Verletzungen nicht so schwerwiegend, dass er lange dort bleiben musste. Die Täter konnten nicht ermittelt werden. Reiner Greulich, Geschäftsführer des Vereins Sicheres Heidelberg, attestierte den beiden Helfern, durch ihr Verhalten dem Opfer eine schwere Körperverletzung erspart zu haben. Er weiß, dass viele Menschen einfach Scheu haben, bei solchen Auseinandersetzungen einzuschreiten. Dabei seien gar keine Heldentaten zu vollbringen: "Wir erwarten von Menschen, dass sie zumindest mal Hilfe organisieren." Sein Rat an potenzielle Zeugen: "Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl."

Etwas mulmig war Raffelsberger, der an der Pädagogischen Hochschule Sonderpädagogik studiert, und seiner Freundin Meng, die in Stuttgart ein Musikstudium absolviert, bei dem Vorfall im März dieses Jahres schon. Das Gefühl kam aber erst im Nachhinein, erzählt die junge Frau. Bürgermeister Erichson händigte beiden eine Urkunde aus - "fügen Sie die ruhig künftigen Bewerbungsmappen bei", so seine Empfehlung, "das ist für einen Arbeitgeber sicherlich eine gute Möglichkeit zu erkennen, dass Sie eine hohe soziale Kompetenz haben". Darüber hinaus übergab er jeweils ein "handfestes" Präsent in einem Umschlag: "Lassen Sie sich mal überraschen".

Die Kampagne ,,Beistehen statt rumstehen" der Präventionsvereine Sicheres Heidelberg (SicherHeid), Prävention Rhein-Neckar und Sicherheit in Mannheim (SiMa) richtet sich inhaltlich an der bundesweiten Aktion ,,Tu Was" aus, einer Initiative der Polizei für mehr Zivilcourage (www.aktion-tu-was.de).