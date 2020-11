Von Marion Gottlob

Heidelberg. Es ist eine Hommage an Franz Kafka, verpackt in eine kunstvoll bebilderte Kindergeschichte, die von Verlust, von Trost und vom Loslassen handelt: Die Heidelberger Autorin Juliane Sophie Kayser hat in ihrem neuen Kinderbuch "Franz und die Puppe auf Reisen" Kafka-Zitate verarbeitet. "Der Text verbindet historische Begebenheiten mit fantastischen Elementen. Ich hoffe, in Kafkas Sinne gehandelt zu haben, denn letztlich verschenkt Kafka den Schatz der Fantasie", sagt sie. Charme gewinnt das Buch zusätzlich durch die Bilder des berühmten Künstlers Graham Rust. Er war von der Erzählung rund um die Kafka-Briefe an ein Mädchen so berührt, dass er mitmachte. So entstand ein Gesamtkunstwerk.

Kayser ließ sich von einer Erzählung von Kafkas Lebensgefährtin Dora Diamant inspirieren: Franz Kafka war mit seiner Freundin im Steglitzer Park in Berlin unterwegs, als ihnen ein sechs Jahre altes Mädchen begegnete. Das Kind hatte seine Puppe verloren und weinte. Spontan sagte Kafka: "Deine Puppe macht nur eine Reise." Für das Mädchen schrieb er einen Puppen-Brief nach dem anderen, um es zu trösten. Dora Diamant bemerkt dazu: "Kafka machte sich an die Arbeit, als handelte es sich darum, ein Werk zu schaffen. Er war in demselben gespannten Zustand."

In den vergangenen Jahren gab es mehrfach Aufrufe in Zeitungen weltweit, um dieses Mädchen und die Briefe zu finden – gemeldet hat sich niemand. Nun hat die Autorin Kayser in ihrem Kinderbuch das Mädchen zu neuem Leben erweckt und lässt Kafka als "Ghostwriter" Puppen-Briefe schreiben. Im letzten Brief nimmt die Puppe von dem Mädchen Abschied: "Ich werde dich immer lieb haben und dich nie vergessen."

Nachdem Kayser ihr Manuskript beendet hatte, nahm sie ihren ganzen Mut zusammen und schrieb eine E-Mail an Graham Rust: "Ich hatte den Traum, dass er mein neues Buch illustriert." Rust ist bekannt für seine Wand- und Deckengemälde, die in Großbritannien, Europa, Amerika und im Nahen Osten zu sehen sind. An seinem berühmtesten Werk "Die Versuchung Jesu Christi" arbeitete er 14 Jahre lang. Bisher hat er nur für drei Kinderbücher von Frances Hodgson Burnett Bilder gemalt: "Der geheime Garten", "Prinzessin Sara" und "Der kleine Lord". Für die Kindergeschichte rund um Kafka gewährte er der Heidelbergerin einen Preisnachlass: "Ich lasse Ihren Herzenswunsch wahr werden."

Kayser ist keine Unbekannte: Sie wurde 1971 in Washington geboren. Mit zehn Jahren kam sie nach Heidelberg und kehrte nach einem Lehramtsstudium in die Stadt am Neckar zurück. Sie hat schon mehrere Kinderbücher geschrieben. Seit 2014 leitet sie die Workshops "Kreatives Schreiben für Kinder". Ihrem neuen Kinderbuch hat sie eine Widmung vorangestellt: "Für Giulia, die wir sehr vermissen." Giulia war die Tochter der Cousine der Autorin. Das Mädchen starb mit sechs Jahren an einem Gehirntumor. Giulia konnte das Buch selbst nicht mehr lesen, aber ihre Mutter mag die Geschichte sehr.

So bleibt nur noch ein Hinweis der Autorin an die Eltern: "Bitte sprechen Sie mit Ihren Kindern darüber, dass diese niemals mit fremden Erwachsenen mitgehen dürfen. Sie können Ihren Kindern aber erzählen, dass Franz Kafka ein weltberühmter Schriftsteller war, weshalb dieses Buch von dieser einzigartigen historischen Begebenheit erzählt."

Info: Juliane Sophie Kayser: "Franz und die Puppe auf Reisen". Lilli und der Mann im Mond. Illustrationen von Graham Rust. 64 Seiten. Tomorrow’s Classics, 17,99 Euro. Für Kinder zwischen sechs und zehn Jahren. ISBN: 9 783982.212302