Dokumente von unschätzbarem Wert lagern in den Regalen des Zentralarchivs zur Erforschung der Geschichte der Juden in Deutschland. Leiter Ittai Joseph Tamari zeigte der RNZ die neuen Räume in der alten Landfried’schen Tabakfabrik. Foto: Rothe

Von Joris Ufer

Heidelberg. Das "Zentralarchiv zur Erforschung der Geschichte der Juden in Deutschland" in Heidelberg ist in die Alte Tabakfabrik Landfried umgezogen. Noch vor der Einweihungsfeier im September gab der Leiter des Archivs, Dr. Ittai Joseph Tamari, der RNZ jetzt eine exklusive Führung durch die neuen Räume unweit vom Hauptbahnhof im Stadtteil Bergheim.

Schon beim Betreten des Zentralarchivs werden die Blicke der Besucher von der gegenüberliegenden Wand angezogen. Auf Hebräisch und Deutsch sind darauf einige Verse aus dem Buch Jeremia abgebildet: "Bemüht euch um das Wohl der Stadt, in die ich euch weggeführt habe, und betet für sie zum Herrn." "Das ist eine Aufforderung, sich nach Kräften zu integrieren, dort wo man ist", erklärt Dr. Ittai Joseph Tamari, der das Zentralarchiv seit 2016 leitet.

"Wir sind das Gedächtnis der jüdischen Existenz in Deutschland", beschreibt der 65-Jährige die Einrichtung. 1987 wurde das Zentralarchiv in der Bienenstraße als Nachfolge-Einrichtung des von den Nationalsozialisten zerstörten "Gesamtarchivs der deutschen Juden" gegründet. 2009 zog es in den Keller der Hochschule für Jüdische Studien. Finanziert wird es vom Bundesinnenministerium, der Zentralrat der Juden in Deutschland verwaltet es. Noch sind viele Regale nur halb voll, doch das soll sich ändern, denn ein Hauptgrund für den Umzug war Platzmangel. Teile des Archivs lagerten die letzten Jahre deshalb in Eppelheim. In den nächsten fünf Jahren soll der Bestand kontinuierlich vergrößert werden.

Ein Zeugnis der Shoah sind zwei Alben, die von der Schuhmacher-Abteilung im Ghetto Lodz (Litzmannstadt) angefertigt wurden. Foto: Rothe

Die großen Räume, in denen früher Zigarren gedreht wurden, bieten heute Platz für die Schätze des Zentralarchivs. Über viele Meter reihen sich weiße Regale voller Ordner, Manuskripte und Zeitungen aneinander und bilden einen Kontrast zu den teils noch erhaltenen Backsteinmauern. Immer wieder blitzt ein Lächeln unter dem langen Bart von Ittai Joseph Tamari hervor, während er zwischen den Beständen der mittlerweile 2355 laufenden Meter umhergeht. Er bleibt vor einigen Stapeln alter Zeitungsblätter stehen, die in hebräischen Buchstaben auf Jiddisch verfasst sind. Tamari, der in Israel geboren wurde und mit 30 Jahren nach Deutschland kam, übersetzt den Anfang eines Artikels aus seiner Muttersprache. Er ist von 1974 und handelt vom Jom-Kippur-Krieg.

"Wir sind keine Bibliothek, sondern ein Archiv", sagt er. "Unsere Bestände erhalten wir hauptsächlich von Gemeinden und Privatpersonen in Deutschland. All das ist mir wichtig, weil es jedes Mal ein weiterer Mosaikstein des jüdischen Lebens nach dem Krieg ist." Sterbeurkunden, Berichte von Shoah-Überlebenden oder auch Teile privater Bibliotheken werden hier für künftige Generationen konserviert – doch nicht alles ist gut erhalten. Manches ist vergilbt, zerknittert oder durch säurehaltiges Papier beschädigt. Nach und nach werden diese Dokumente nun aufbereitet und in Kartons gelagert, die zwar unscheinbar aussehen, aber acht Stunden im Feuer und 24 Stunden unter Wasser überstehen können. "Die Juden, die nach dem Krieg hiergeblieben sind, waren die, welche nicht auswandern konnten", erklärt der Leiter mit ernster Stimme. "Es ist ein Wunder, was sie in Deutschland aufgebaut haben, und dieses Wunder möchte ich dokumentieren."

Sobald alle behördlichen Genehmigungen für die Einrichtung vorliegen, können Interessierte die Bestände nach vorherigem Antrag wieder einsehen. Tamari bemerkt, er freue sich besonders darauf, Schülerinnen und Schüler sowie Studierende mit dem Archiv in Kontakt zu bringen. Dass der Antisemitismus hierzulande nicht mit dem Untergang der Nationalsozialisten verschwunden ist, müssen er und andere Juden in Deutschland alltäglich erleben. Auch das Archiv ist deshalb durch Kameras gesichert. Der 65-Jährige berichtet, wie er auf dem Weg zur Heidelberger Synagoge in seiner Ashkenasi-Tracht manchmal antisemitischen Beleidigungen ausgesetzt sei, die häufig schon von Kindern und Jugendlichen kämen. "Ich möchte, dass die Menschen mehr über uns wissen", erklärt er. "Es ist einfach, jemanden zu hassen, den man nicht kennt."