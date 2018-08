Heidelberg. (ste) Rund 680 Wohnungen, 93 Pflegeheimplätze, etwa 33 Gewerbeeinheiten inklusive Supermarkt und Gesamtinvestivionen von zirka 187 Millionen Euro - das sind die Eckdaten des Projekts "Mark Twain Village-Nord", für das am Mittwoch der Startschuss gegeben wurde. Auf dem ehemaligen Wohnareal der US-Armee in der Heidelberger Südstadt entsteht in den kommenden Jahren ein neues Wohnquartier.

Los geht es mit dem Bau eines Nahversorgungszentrums mit Seniorenpflegeheim an der Ecke Rhein- und Römerstraße, für das eine Bauzeit von 22 Monaten vorgesehen ist. Im Jahr 2021 sollen alle Wohnungen in dem Areal nördlich der Rheinstraße fertig sein. Das sagte Peter Bresinski, der Geschäftsführer der städtischen Wohnungsgesellschaft GGH, beim offiziellen Spatenstich.

Investor ist die "MTV Bauen & Wohnen GmbH", in der sich die GGH, die Baugenossenschaften Familienheim und Neu-Heidelberg sowie die Heidelberger Volksbank und die Volksbank Kurpfalz zusammengeschlossen haben. Die GmbH schafft auf den gesamten ehemaligen US-Flächen in Mark Twain Village in den kommenden Jahren insgesamt 1300 Wohneinheiten. Dabei muss sie das wohnungspolitische Konzept des Gemeinderats umsetzen, das 70 Prozent bezahlbaren Wohnraum in Miete oder Eigentum vorsieht.