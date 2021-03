Von Katharina Kausche

Heidelberg. Leere Hörsäle, Leere im Stundenplan und Leere bei den sozialen Kontakten – so sieht das Studieren in einer Pandemie aus, sagt Nicolas Battigge. Gemeinsam mit Josefine Nord ist er Teil des Orga-Teams der Heidelberger Initiative "OnlineLeere". Sie kritisiert den Umgang mit Studierenden in der Corona-Krise und fordert die Politik auf, Studierende in den Diskurs zu integrieren. Für Sonntag und Montag ist eine Protestaktion in der Altstadt geplant – der Universitätsplatz soll zur "Gedenkstätte" werden.

"Nur weil Studierende nicht mehr leiden als Grundschüler, leiden sie nicht weniger", sagt Nord. "Gerade aktuell neigen Menschen dazu, Leid gegeneinander aufzuwiegen." Darum gehe es aber nicht, so die 18-Jährige. Nord, die aktuell noch zur Schule geht, sagt: "Ich habe den direkten Vergleich zwischen dem Umgang mit Schülern und Schülerinnen und mit Studierenden." Im politischen Diskurs würden Studierende nicht auftauchen. "Wir wollen auf die Situation aufmerksam machen."

Dafür erarbeitet die Initiative aktuell ein Thesenpapier mit Forderungen. Einige Punkte dafür sind schon klar. So sollen Studierende in den Beschlussvorlagen der Corona-Gipfel erwähnt werden. Auch das Thema finanzielle Unterstützung müsse diskutiert werden. "In Baden-Württemberg und einigen anderen Bundesländern wurde zumindest die Regelstudienzeit um zwei Semester verlängert", sagt der 20-jährige Battigge. "Das soll deutschlandweit so sein, damit zumindest Studierende, die Bafög beziehen, weiterhin Unterstützung bekommen." Außerdem müsse das Angebot für psychologische Betreuung ausgeweitet und der Zugang vereinfacht werden. "Wir wollen nicht mit allen Mitteln zurück zur Präsenzlehre und wir gehen auch nicht davon aus, dass es sich innerhalb von ein paar Wochen lösen wird", sagt Battigge. "Wir nehmen das Coronavirus ernst." Perspektiven bräuchten Uni und Studierende dennoch.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann hatte kurz vor der Landtagswahl in einer Videokonferenz fünf Heidelberger Studierenden geraten, ihre Situation mit anderen zu vergleichen. Dann würden sie sehen, dass sie keinen Grund hätten, depressiv zu werden. Für diese Aussage erntete Kretschmann massive Kritik.

Josefine Nord wollte eine Demo organisieren, jetzt hat sie mit Battigge eine Initiative gegründet. Foto: privat

Auch in Reaktion auf diesen Rat Kretschmanns wurde "OnlineLeere" gegründet. Entstanden ist die Initiative aus zwei verschiedenen Aktionen. Anfang März startete Battigge die Petition "#OnlineLeere", die mittlerweile fast 3000 Menschen unterschrieben haben. "Online-Lehre ist im vergangenen Jahr fast schon ein Unwort geworden", sagt Battigge. "Und Leere beschreibt die Situation von Studierenden ganz gut." Die Petition hat der 20-Jährige schon vor der Videoschalte mit Kretschmann gestartet, "aber durch die Empörung, die die Aussage ausgelöst hat, hat sie noch mal mehr Aufmerksamkeit bekommen". Fast parallel dazu plante die Abiturientin Nord gemeinsam mit Heidelberger Studierenden eine Demonstration auf dem Universitätsplatz. Die Aussage Winfried Kretschmanns war der Anstoß. "Es kann nicht sein, dass die Situation heruntergespielt und belächelt wird", sagt Nord.

Erst vor knapp einer Woche schlossen sich dann beide Initiativen unter dem Namen "OnlineLeere" zusammen. Die für vergangenen Mittwoch geplante Demonstration sagte die Initiative allerdings kurzfristig ab. "Wir hatten Angst, dass zu viele Menschen auf den Universitätsplatz kommen", so Nord. Allein in einer Whatsapp-Gruppe, in die die Initiative Interessierte einlädt, seien schon etwa 160 Teilnehmer. "Bei einer Demo, die für 200 Menschen angemeldet ist, war uns das zu riskant", sagt Nord. Ein Hygienekonzept hätte man so schnell nicht erarbeiten können. Bald soll es aber weitergehen. "OnlineLeere" plant schon die nächste Protestaktion, aber nicht als Demo. "Wir finden es aktuell unverantwortlich, eine Versammlung zu organisieren", sagt Josefine Nord. Eine Art Mitmachaktion über zwei Tage soll eine Menschenansammlung verhindern. Vor der Neuen Universität soll von Sonntagabend an eine "Gedenkstätte" für die Präsenzlehre entstehen. Studierende können ihre Gedanken zur aktuellen Situation und ihre persönlichen Geschichten an den Uniplatz bringen und dort bis Montagmittag niederlegen – etwa in Form von Briefen, Plakaten, persönlichen Gegenständen oder Blumen. "Es geht auch darum, einen Ort des Austausches zu schaffen", sagt Josefine Nord. "Denn Austausch ist genau das, was aktuell so sehr fehlt."