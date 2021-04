Von Steffen Blatt

Heidelberg. Über die mögliche Abstellanlage für Straßenbahnen an der Haltestelle Rohrbach-Süd wird derzeit viel diskutiert – und gestritten. Auf einem genau gegenüberliegenden Grundstück im Gewerbegebiet ist derweil ein weit größeres Projekt in Planung, von dem die Öffentlichkeit bisher nichts wusste: Dort wird das Unternehmen "Mr. Wash" ab 2022 eine Waschstraße im XXL-Format errichten.

Aufgefallen ist das der Gemeinderatsfraktion "Die Heidelberger". Denn auf einem Übersichtsplan des Gewerbegebiets in den Unterlagen zur umstrittenen Abstellanlage war neben dem Kaufland und weiteren schon bestehenden Unternehmen eben auch "Mr. Wash" auf dem bisher unbebauten, rund 15.500 Quadratmeter großen Grundstück vermerkt. "Die Heidelberger" kritisieren in einer Pressemitteilung, dass der Gemeinderat bisher nicht über das Vorhaben informiert wurde – die Baugenehmigung wurde bereits am 17. Dezember 2019 erteilt.

Die Stadtverwaltung teilte auf RNZ-Anfrage mit: "Die Voraussetzungen für eine Informationspflicht der Verwaltung gegenüber dem Bauausschuss lagen nicht vor." Die Nutzung entspreche den Vorgaben des Bebauungsplans für das Gewerbegebiet. Das Projekt sei außerdem am 3. Dezember 2019 in der öffentlichen Sitzung des Gestaltungsbeirates vorgestellt worden, zu der auch Stadträte und Stadträtinnen eingeladen waren. In dem Gremium sitzen fünf unabhängige Sachverständige aus den Gebieten Städtebau, Architektur, Landschaftsplanung und Denkmalpflege, die Empfehlungen für besonders bedeutsame Bauprojekte abgeben.

Hintergrund > Mr. Wash betreibt Autowaschanlagen und Tankstellen seit 1964. Damals eröffnete Richard Ennings Vater Joseph in Düsseldorf die erste Waschanlage. Er hatte Anfang der 1960er Jahre in New York eine der ersten Waschstraßen der USA gesehen und brachte das Konzept nach Deutschland. > Das Unternehmen hat heute bundesweit 30 Standorte, überwiegend in Nordrhein-Westfalen, aber etwa auch in Mannheim. Die größte Anlage befindet sich in Stuttgart und erstreckt sich über eine Fläche von 24.000 Quadratmetern. Insgesamt können dort 100 Mitarbeiter 400 Autos gleichzeitig reinigen. (ste)

"Die Heidelberger" befürchten, dass die "Mr. Wash"-Filiale auf dem exponierten Grundstück, das auch den "ersten Eindruck von Heidelberg" von Süden her bestimme, nicht das Richtige sein könnte. Das sieht Richard Enning, der Vorstandschef des Unternehmens, natürlich anders. "Wir machen keine 08/15-Architektur, sondern planen für jeden Standort individuell." Die Entwürfe für Heidelberg seien beim Gestaltungsbeirat auf Zustimmung gestoßen, sagte Enning und zitierte den Schlusssatz aus der Empfehlung des Gremiums: "Insgesamt verdient das für einen Gewerbebau ambitionierte Projekt lobende Anerkennung."

Tatsächlich erinnern die Entwürfe mit den klassizistisch angehauchten Säulen eher an ein modernes Autohaus oder an ein Konferenzzentrum als an eine profane Waschanlage. Vergleichbar mit den Anlagen, die man von Tankstellen kennt, ist diese nicht. Für die Außenwäsche bleiben die Kunden sitzen und fahren auf ein Förderband. Anschließend können sie die Innenreinigung an einem der rund 50 SB-Plätze selbst übernehmen. In dem Gebäude wird es zudem eine rund 2000 Quadratmeter große Einzelhandelsfläche geben, die voraussichtlich an einen "großen, überregional tätigen Fahrradhändler" (Enning) verpachtet wird.

Insgesamt investiert "Mr. Wash" in den Heidelberger Standort rund 20 Millionen Euro, rund 60 Mitarbeiter sollen hier tätig sein – mit unbefristeten Verträgen und einem Mindestlohn von 12,50 Euro. Das betont Enning, denn wer zu dem Unternehmen recherchiert, der findet Berichte von 2010, in denen kritisiert wird, dass Aushilfskräfte nicht nach Arbeitsstunden, sondern pro gereinigtem Auto bezahlt werden – was in Zeiten mit wenig Betrieb zu Hungerlöhnen führt.

Das gebe es nicht mehr, versichert der Vorstandschef und stellt stattdessen Preise für gute Unternehmensführung, Nachhaltigkeit und Service heraus, die das Unternehmen gewann. "Außerdem wird unser gesamtes Personal derzeit jeden Morgen auf Corona getestet, nicht nur ein Mal pro Woche, wie es die Politik jetzt vorschreiben will", so Enning weiter.

Der Baubeginn für die Heidelberger Filiale ist für Frühjahr 2022 geplant, die Eröffnung für Mitte 2023. Enning freut sich schon. "Das wird einer unserer Top-Standorte", verspricht er.