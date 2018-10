Von Holger Buchwald

Heidelberg. Die Spannung war groß: Wie sehen die vier Planungsteams, die von Universität, Land und Stadt mit der Ausarbeitung von unterschiedlichen Konzepten für das Neuenheimer Feld beauftragt wurden, die Zukunft des Campus und seine verkehrliche Erschließung? Mehr als 400 Interessierte kamen am Mittwochabend in den Großen Hörsaal Chemie der Universität, wo die externen Fachleute ihre ersten Ideenskizzen vorstellten (Sie finden diese am Ende des Artikels).

"Einen Abend der großen Ideen" wünschte sich Bernd Müller vom Universitätsbauamt zum Auftakt. Und auch Baubürgermeister Jürgen Odszuck gab zu, dass er von einer "gewissen Nervosität" befallen sei. Auch er sehe die Entwürfe der Planungsteams, die alle schon Erfahrungen in der Campus-Planung haben, zum ersten Mal. Lenelis Kruse-Graumann, Co-Vorsitzende des Koordinationsbeirates, bat die Anwesenden, offen zu sein für neue Ideen und sich inspirieren zu lassen. Schließlich solle der Masterplan die "nächsten 30 bis 50 Jahre halten".

Hintergrund > In den vier Planungsteams arbeiten Stadt-, Landschafts- und Verkehrsplaner zusammen. So soll der Campus in seiner Gesamtheit betrachtet werden: > Kerstin Höger Architekten GmbH, Zürich, arbeitet mit den Züricher Büros IBV Hüsler AG und Antón & Ghiggi Landschaft Architektur GmbH. > Ferdinand Heide aus Frankfurt hat [+] Lesen Sie mehr > In den vier Planungsteams arbeiten Stadt-, Landschafts- und Verkehrsplaner zusammen. So soll der Campus in seiner Gesamtheit betrachtet werden: > Kerstin Höger Architekten GmbH, Zürich, arbeitet mit den Züricher Büros IBV Hüsler AG und Antón & Ghiggi Landschaft Architektur GmbH. > Ferdinand Heide aus Frankfurt hat in seinem Team "Die Landschaftsarchitekten Bittkau-Bartfelder+Ingenieure" aus Wiesbaden, die Verkehrsplanung Köhler und Taubmann GmbH und die Planungsgemeinschaft Häfner-Oefner Ingenieurgesellschaft. > Die ASTOC GmbH & Co. KG aus Köln plant mit PTV Transport Consult GmbH, Karlsruhe, RMP Stephan Lenzen Landschaftsarchitekten, Bonn, und Teamplan GmbH, Tübingen, sowie den SSV Architekten aus Heidelberg. > C.F. Møller aus Aarhus (Dänemark) hat im Team die Henn GmbH, München, und die Arup Deutschland GmbH, Berlin.

[-] Weniger anzeigen

Jedes Team hatte für seine Präsentation 15 Minuten Zeit. Und einige frische Ideen waren in der Tat dabei. Besonders die Handschuhsheimer Gärtner hörten es gerne, dass alle vier Teams das Handschuhsheimer Feld und seine landwirtschaftlichen Flächen fast vollständig erhalten wollen. Darüber hinaus setzten die Planer aber durchaus unterschiedliche Akzente. Als die Zuhörer nach der Präsentation Fragen stellen und ihre mit Anmerkungen gespickten bunten Kärtchen an die Stellwände im Foyer pinnen durften, war die verkehrliche Erschließung des Campus das alles beherrschende Thema: "Keine Fünfte Neckarquerung" war auf den Kärtchen immer wieder zu lesen, auch wenn die Planungsteams, die diese Variante ins Spiel brachten, dieses Bauwerk nicht nur für den Autoverkehr, sondern auch für Radfahrer und vor allem für eine Straßenbahn nutzen wollen. "Als wir in den 70er Jahren in Wieblingen gebaut haben, war eine mögliche Neckarbrücke kein Thema", sagt eine Anwohnerin. Für sie wäre es eine Horrorvorstellung, wenn vor ihrer Türe auf einmal eine Straßenbahn vorbeidonnern würde.

Ungeachtet dieser alten Konflikte gab es auch viel Lob für die Entwürfe, die vor allem auf Klimaneutralität und Nachverdichtung setzen. Alle Anmerkungen der Bürger werden nun gesammelt und den Planungsteams zur Verfügung gestellt. Sie sollen sie in die weitere Ausarbeitung der Entwürfe einfügen.

Seit 1. August haben die Teams an ihren Ideenskizzen gearbeitet. Während der weiteren Atelierphase im Masterplanprozess sollen daraus nach und nach richtige Entwürfe werden. Das Forum, in dem 80 Interessenvertreter, darunter alle unterschiedlichen Nutzer des Neuenheimer Feldes, aber auch Vertreter der angrenzenden Stadtteile sitzen, wird am 5. November über die Vorschläge beraten. Die zweite Atelierphase soll dann voraussichtlich im Februar abgeschlossen sein. Dann sollen auch die gemeinderätlichen Gremien ihre Meinung zu den weiter ausgearbeiteten Entwürfen kundtun dürfen. Bis 2020 soll dann der Masterplan als Grundlage für die weiteren Bebauungspläne stehen.

Und das sind die Entwürfe

Astoc will aufräumen: Skyline statt Zoo

Eine klare Skyline des Neuenheimer Feldes ist im Entwurf des Kölner Büros Astoc durchaus denkbar. Repro: RNZ

hob. Ein kompakter Campus mit kurzen Wegen und viel Grün drumherum - das ist die Vision des Kölner Büros Astoc. Zwar hat die Universität für das Gewann Hühnerstein im Nordwesten des Campus bereits heute Baurecht, doch dieses Areal ist in den Augen von Stadtplaner Sebastian Herrmann alles andere als ideal. Die Wege in das Zentrum des Neuenheimer Feldes seien zu lang, die verkehrliche Anbindung zu schwierig.

Stattdessen schlägt sein Team vor, dem Zoo im Heidelberger Süden ein neues Areal mit möglichen Erweiterungsflächen anzubieten und die Sportanlagen im Westen des "Feldes" an den Hühnerstein zu verlagern. Auf diese Weise würden 16 Hektar als neue Flächen für die Wissenschaftseinrichtungen frei.

Das Neckarufer werde noch nicht ausreichend genutzt, es könnte mit großzügigen Rasenflächen und Gastronomie aufgewertet werden. Auch im Inneren des Campus soll es nach diesem Entwurf viele Grünflächen geben, einmal ringförmig innerhalb des "Feldes" und einmal als schienenförmige Mittelschneise. Bäume am Klausenpfad könnten als Grenze zum Handschuhsheimer Feld dienen. Es sollte als Naherholungsgebiet erhalten werden. Der Autoverkehr sollte nach Möglichkeit im Inneren des Campus so weit wie möglich reduziert werden. Eine Fünfte Neckarquerung wäre optional. Auch eine Straßenbahn ist für Astoc denkbar - als Ringerschließung, weder direkt über den Klausenpfad, aber auch nicht direkt an der Kreuzung der Berliner Straße / "Im Neuenheimer Feld".

Heide will die Seilbahn: In luftigen Höhen

Die blaue Linie verdeutlicht eine mögliche Strecke für eine Seilbahn. Die Straßenbahn (orange) sollte um das Neuenheimer Feld herumführen. Repro: RNZ

Viele Gedanken um die verkehrliche Erschließung des Campus, der "dichter, urbaner und vernetzter" werden müsse, machte sich Ferdinand Heide mit seinem Team. Auch für ihn ist das Gewann Hühnerstein als Erweiterungsfläche für die wissenschaftlichen Einrichtungen nicht ideal. Vielmehr schlägt er eine "moderate Arrondierung" des Gebietes Richtung Norden vor. Dadurch könne das Handschuhsheimer Feld nahezu in Gänze erhalten werden.

In der ersten Variante möchten Heide und seine Kollegen den Zoo und die Sportflächen im Neuenheimer Feld belassen. Und statt einer Fünften Neckarquerung schlagen sie eine schleifenförmige Seilbahn-Erschließung vor: vom S-Bahnhof Pfaffengrund/Wieblingen ins Neuenheimer Feld und von dort oberhalb der geplanten Radbrücke, deren Pylone genutzt werden könnten, wieder zurück über den Neckar nach Bergheim. Rund um das Feld könnte eine Straßenbahn in der Randlage fahren, dadurch würden auch die Freizeiteinrichtungen wie der Zoo besser erschlossen. Von den unterschiedlichen Haltestellen könnten die Fahrgäste "People Mover" nutzen, wie man sie vom Flughafen kennt, also horizontale Förderbänder, die Rolltreppen ähneln. Der Innenbereich des Feldes sollte ganz klar vom Autoverkehr freigehalten werden.

In seiner zweiten Variante schlägt Heide vor, die Sportanlagen in den Norden in das Handschuhsheimer Feld zu verlagern und die freigewordenen Flächen für Neubauten zu nutzen.

Högers kompakter Entwurf: Urbane Raster, grüne Technik

Kerstin Höger stellt sich eine kleinteilige Rasterstruktur für das Neuenheimer Feld vor. Jedes Institut hat seinen eigenen Platz oder Garten. Repro: RNZ

"Gesund und lebendig" sollte der ideale Campus in den Augen des Züricher Büros "Kerstin Höger Architekten" sein. Weder die Sportflächen noch der Hühnerstein sollten bebaut werden, dort sollte vielmehr ein Ökopark entstehen - eine Art Begegnungsstätte von Handschuhsheimer Gärtnern und Nutzern des Neuenheimer Feldes.

Eine Fünfte Neckarquerung kann sich Höger durchaus vorstellen, aber nicht für Autos, sondern für die Straßenbahn, den Radverkehr und Fußgänger, um Wieblingen und den SRH-Campus zu erschließen. Die sieben Strategien des Entwurfs lauten: kompakt, spezialisiert, offen, grün, vernetzt, effizient und flexibel. Das heißt: Dieses Planungsteams möchte nur die Flächen des Bebauungsplans von 1961 nutzen. Parkflächen sollten sukzessive mit Neubauten, die Tiefgaragen haben, ersetzt werden. Mit mehr Wohnungen, Ansiedlung von Firmen und Cafés könne der Campus zusätzlich belebt werden. Städtebaulich sieht Höger eine Rasterstruktur vor - jedes Institut sollte seinen eigenen Garten oder Platz erhalten, als Ort der Begegnung, aber auch, um die Identifikation mit den wissenschaftlichen Einrichtungen zu stärken. Die Verkehrserschließung sollte vor allem mit einem Straßenbahn-Ring und Fahrradschnellwegen sowie Fußwegen geschehen. Die Autofahrer sollten hingegen so weit wie möglich zurückgedrängt werden.

Ganz wichtig ist für dieses Planungsteam das Energiekonzept, in dem die Institute elektrisch und thermisch vernetzt sind, Wärmepumpen, Wärmetauscher und Erdwärme nutzen.

C.F. Møllers Visionen: Die lebendige Zelle

Viele verschiedene Nutzungen wie Sport, Forschung und ein erlebbares Ideenlabor für Klimaneutralität haben im Neuenheimer Feld Platz. Repro: RNZ

Das Büro C.F.Møller aus Aarhus möchte die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen, als die Planungen von heute morgen schon wieder überholt waren. Anstatt Vorgaben für Gebäudehöhen zu machen, setzt dieses Planungsteam vor allem auf Klimaneutralität, zumal sich Heidelberg als Teil des C40-Städtenetzwerks dazu verpflichtet hat, in Zukunft auf fossile Brennstoffe gänzlich zu verzichten.

Das Team sieht den Campus als lebende Zelle: Mit Mischzonen, in denen die Wissenschaftler interdisziplinär arbeiten können, aber auch als ein Gebiet, in dem die CO2-Neutralität erlebbar wird: Die Gewinnung von Wasserstoff und die Regenwasseraufbereitung sind hierbei nur zwei Stichworte. Der Verkehr solle über den Rand erschlossen werden, und der Wissenschaftscampus solle auch über die Berliner Straße hinauswachsen dürfen. Überhaupt sollte die Zellmembran laut dieser Planung durchlässig sein; so könnten auch die Handschuhsheimer Gärtner im Neuenheimer Feld Märkte anbieten.

Was die Vernetzung mit anderen Stadtteilen angeht, müsse man von dem Nadelöhr an der Berliner Straße wegkommen - entweder durch einen Nordzubringer oder eine Fünfte Neckarquerung, welche auch für eine Straßenbahn zur Anbindung des S-Bahnhofes Wieblingen genutzt werden sollte. "Der Verkehr wird bei doppelter Flächennutzung auch in Zukunft noch etwa so sein wie heute", so eine These. Daher müsse man auch noch in Zukunft mit motorisiertem Individualverkehr im Neuenheimer Feld rechnen.

Info: Alle Präsentationen der Planungsteams gibt es im Internet unter www.masterplan-neuenheimer-feld.de.