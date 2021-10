Von Sarah Hinney

Heidelberg. Schlüssel, Geldbörsen, Handys, Jacken, Kinderwagen, Rollatoren, Hörgeräte, Brillen, Handtaschen – im Heidelberger Fundbüro landen täglich unzählige Dinge, die verloren gegangen sind. Die Mehrzahl der Gegenstände findet nicht mehr den Weg zurück zum Eigentümer, aber einiges doch. Betreut wird das Fundbüro von den "Heidelberger Diensten", einem sozialen Dienstleistungsunternehmen der Stadt, das 1992 gegründet wurde und sich damals wie heute dafür einsetzt, Langzeitarbeitslose fit für den Arbeitsalltag zu machen.

Seit fast 30 Jahren leitet Wolfgang Schütte die "Heidelberger Dienste". Kein Wunder also, dass er aus dieser langen Zeit auch so manche abenteuerliche Geschichte aus dem Fundbüro erzählen kann. Die RNZ trifft Schütte und seine Kollegin Sonja Mechler an einem Mittwochnachmittag in Bergheim in der Hospitalstraße. Dort nehmen an diesem Tag die Fundbüro-Mitarbeiter Stefan Hörner und Peter Kocher Anrufe von Menschen entgegen, die auf der Suche nach verlorenen Gegenständen sind. Unterdessen erinnert sich Schütte an ganz große Funde.

Hintergrund Was tun, wenn man was verloren hat? > Gefunden: Wer etwas gefunden hat, kann die Fundsache bei den Bürgerämtern in den Stadtteilen oder direkt bei den "Heidelberger Diensten" in der Hospitalstraße 5 in Bergheim abgeben. Sperrige [+] Lesen Sie mehr Was tun, wenn man was verloren hat? > Gefunden: Wer etwas gefunden hat, kann die Fundsache bei den Bürgerämtern in den Stadtteilen oder direkt bei den "Heidelberger Diensten" in der Hospitalstraße 5 in Bergheim abgeben. Sperrige Gegenstände werden im Recyclinghof am Oftersheimer Weg entgegengenommen und dort aufbewahrt. > Verloren: Wer etwas verloren hat, kann sich im Fundbüro melden. Bei der Abholung muss der Abholer nachweisen, dass er Eigentümer ist. Außerdem muss er eine geringe Gebühr bezahlen. Fundgegenstände werden grundsätzlich sechs Monate aufgehoben. Auf Wunsch wird der Finder nach dieser Frist benachrichtigt, der Fundgegenstand geht dann in sein Eigentum über. Alle anderen Fundsachen werden versteigert – der Erlös kommt den gemeinnützigen, städtischen "Heidelberger Diensten" zugute. > Kontakt: Das Fundbüro in der Hospitalstraße ist montags, mittwochs und donnerstags von 8 bis 16 Uhr, dienstags von 8 bis 12 Uhr und freitags von 8 bis 14 Uhr geöffnet. Telefon: 06221 / 653797.

Der Spektakulärste liegt schon einige Jahre zurück. Damals fand ein Optiker einen kleinen Koffer voller Schmuck auf der Bergheimer Straße vor seinem Geschäft und brachte ihn in die Hospitalstraße. "Als wir den Koffer geöffnet haben, war uns gleich klar: Das ist wertvoll", erzählt Schütte. Er sollte recht behalten – der Schmuck wurde später auf rund 100.000 Euro geschätzt. Normalerweise schreiben die Mitarbeiter im Fundbüro nur Personen an, bei denen Name oder Adresse bekannt sind – weil beispielsweise ein Ausweis in einer verlorenen Geldbörse steckt. Darüber hinaus suchen sie nicht nach Eigentümern von Fundsachen. Wer etwas vermisst, muss schon selbst nachfragen. Aber bei einem solchen Fund wie dem Geldkoffer sieht die Sache natürlich anders aus.

Zu den aktuell dort lagernden Fundsachen gehören auch Geldscheine. Foto: Philipp Rothe

Die Fundbüro-Mitarbeiter bewiesen damals regelrecht detektivisches Gespür und brachten den Schmuckkoffer zunächst zum Juwelier im Europäischen Hof. Eine goldrichtige Entscheidung, denn der erkannte tatsächlich einige der Schmuckstücke wieder und konnte sich glücklicherweise daran erinnern, wem er sie verkauft hatte: Einer älteren Dame, die zur selben Zeit im Hotel "Europäischer Hof" residierte. Auch die Dame wurde gefunden, sie hatte den Koffer versehentlich auf der Straße stehenlassen und zeigte sich erst einmal überglücklich. Allerdings ließ die Freude rasch nach, als sie erfuhr, dass der Finder Anspruch auf Finderlohn hatte. "Sie machte ein Riesentamtam. Sagte, sie hätte kein Geld, aber unser Mitarbeiter rückte den Koffer nicht raus," erinnert sich Schütte schmunzelnd. Schließlich zahlte die betagte Dame doch. "Danach hat sie sich ein Taxi genommen und ist damit heimgefahren – nach Monaco." Der Geldkoffer war zwar der spektakulärste, aber nicht der einzige kostbare Fund, der in den vergangenen Jahrzehnten im Fundbüro landete. Einmal wurde ein Platinring abgegeben. Der Wert: im fünfstelligen Bereich. Jemand hatte ihn im Schwetzinger Schlosspark im Schnee gefunden. Wieder waren es die Mitarbeiter im Fundbüro, die Ring und Träger zusammenbrachten, indem sie die Initiative ergriffen und in Schwetzingen nachfragten, ob dort vielleicht ein Ring vermisst wird.

Welches Kind vermisst diesen Baby-Stoff-Elefanten? Foto: Philipp Rothe

Solche Funde sind freilich die Ausnahme, betont Sonja Mechler. Die häufigsten Fundgegenstände sind Handys. Zwei Schubladen voll davon liegen in der Hospitalstraße 5. Vom Tastentelefon bis zum ein Jahr alten iPhone ist alles dabei. Sechs Monate lang werden Fundgegenstände aufgehoben, danach kann der Finder Anspruch auf den Gegenstand erheben. Tut er das nicht, werden die Fundsachen versteigert, das Geld kommt den "Heidelberger Diensten" und damit letztlich einem guten Zweck zugute. "Nur die Handys landen leider alle im Elektroschrott", sagt Mechler seufzend. "Die sind heutzutage alle mit Code gesichert, damit kann niemand etwas anfangen. Das tut mir manchmal wirklich weh", bedauert Mechler.

Den größten Jubel erleben die Fundbüromitarbeiter, wenn verlorene Schlüssel wieder auftauchen. Auch an diesem Nachmittag meldet sich ein Anrufer, der einen Schlüsselbund verloren hat, ein Schild mit Beschriftung sei dran. Der Hinweis ist gut. "Ich empfehle immer, auffällige Anhänger an den Schlüsselbund zu hängen", sagt Mechler.

Auch ein alter Koffer wartet im Fundbüro auf seinen Besitzer. Foto: Philipp Rothe

Stefan Hörner legt den Telefonhörer beiseite, flitzt zur Schublade, fischt einen tellergroßen Metallring mit Dutzenden von Schlüsseln heraus und fängt an zu suchen. Diesmal hat er kein Glück. Da der Schlüssel in der Straßenbahn verloren wurde, gibt er dem Anrufer aber Tipps: Bei anderen Gemeinden anrufen und es in ein paar Tagen noch mal versuchen. "Oft dauert es eine Weile, bis die Fundsachen bei uns landen", erklärt Mechler. In der Hospitalstraße lagern nur die "kleinen Dinge", die größeren Gegenstände werden im Oftersheimer Weg gesammelt. Am meisten verloren wird in Heidelberg in der Innenstadt und an der Neckarwiese. "Überall dort, wo viele Menschen zusammenkommen", erklärt Mechler. Da in der Coronapandemie aber nicht viele Menschen zusammenkamen, gab es in den vergangenen Monaten auch deutlich weniger Fundsachen. "Auch weil die Touristen fehlen", sagt Mechler.

Im Oftersheimer Weg, der Außenstelle des Heidelberger Fundbüros, warten sperrigere Gegenstände – etwa Fahrräder – auf ihre Besitzer. Foto: Philipp Rothe

Rund 25 Anrufe pro Tag nehmen die Mitarbeiter im Fundbüro entgegen, regelmäßig kommen auch Leute vorbei, die etwas verloren haben. "Vor allem ältere Menschen wollen dann auch gern ein bisschen reden", sagt Stefan Hörner. Und manchmal brauchen die Fundbüro-Mitarbeiter auch ein ganz schön dickes Fell. Denn wird eine Fundsache abgeholt, kostet das Gebühren. Auch wenn das keine Unsummen sind, "sehen das manche Leute nicht ein und wollen diskutieren", berichtet Hörner. "Aber die meisten sind glücklich." Einige lernen auch dazu. So erinnert sich Schütte an eine Dame, die erst ein Hörgerät verlor und wenig später das zweite. Sie gab daraufhin die Rückmeldung, dass sie nur noch mit Ohrenschützern aus dem Haus gehe.

Geldbörsen, Handys und viele, viele Schlüssel werden in der Hospitalstraße im Stadtteil Bergheim an großen Ringen aufbewahrt. Für jeden Monat gibt es einen neuen Ring, damit Stefan Hörner den Überblick behält. Foto: Philipp Rothe

Jeden Morgen kommt auch die Polizei im Fundbüro vorbei – die Beamten bringen all die Dinge, die auf den Revieren in den Stadtteilen abgegeben wurden oder die sie selber entdeckt haben. In diesem Zusammenhang erinnert sich Schütte auch an eine lustige Begebenheit. Zwei Polizeibeamte haben mal einen vollständigen Kasten Bier auf einer Schubkarre vorbeigebracht. Den hatten sie im Wald entdeckt, auf dem Weg zum Heiligenberg, in der Walpurgisnacht. "Ich finde, das ist ein gutes Beispiel dafür, wie korrekt unsere Polizei arbeitet", sagt Schütte. Der Bierkasten wurde nicht abgeholt und auch nicht versteigert. So genau weiß Schütte nicht mehr, was damit passiert ist.

Auch DVDs und Stofftiere werden gerne mal verloren. Foto: Philipp Rothe

Manche Funde geben Rätsel auf. Der Kinderwagen beispielsweise, der zum Glück ohne Kind abgeliefert wurde. Oder was hat es mit dem verwitterten Briefumschlag auf sich, der gefüllt mit mehreren Tausend Euro halb vergraben im Wald bei Ziegelhausen entdeckt wurde? Und wer warf die Handtasche weg, die ein Mitarbeiter der Heidelberger Dienste direkt am Oftersheimer Weg, aus einem Müllcontainer fischte – und in der er 85.000 Euro entdeckte? Das sind die Geheimnisse, die im Fundbüro schlummern. Nur eines ist gewiss: "Es gibt nichts, was nicht verloren wird", sagt Sonja Mechler.