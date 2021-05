Von Peter Wiest

Heidelberg. Hunderte Menschen sitzen, liegen und flanieren auf der beliebtesten Grünfläche Heidelbergs. Erwachsene spielen Federball, Kinder klettern oder schaukeln, und vom Straßenrand erklingt ein wenig Live-Reggaemusik. So entspannt ist die Lage am Samstagnachmittag und frühen Abend auf der Neckarwiese. 2500 bis 3000 Besucher genießen ganz friedlich die Sonne und lassen es sich gut gehen.

Herrscht nach den Ausschreitungen vom Pfingstwochenende also wieder Ruhe? An der Neckarwiese schon, auch in den Nächten auf Samstag und Sonntag bleibt es dort weitgehend ruhig. Und das ist auch wenig verwunderlich: Denn die Polizei überwacht das nächtliche Aufenthaltsverbot auf dem Neckarvorland mit Beamten "im deutlichen dreistelligen Bereich", wie Einsatzleiter Dieter Hoffert sagt. Am Freitag ist das Verweilen auf der Wiese ab 21 Uhr verboten, am Samstag erst ab 22 Uhr – weil auch die Gastronomie an diesem Abend erstmals länger öffnen darf.

Das Wochenende in Heidelberg - die Fotogalerie





















Doch die Krawallmacher weichen aus. Statt auf der Neckarwiese gibt es in beiden Wochenendnächten Gewaltausbrüche auf der anderen Flussseite – mitten in der Innenstadt. Sachbeschädigungen, Schlägereien, Ruhestörungen und "der Versuch von vielleicht an die 100 Jugendlichen, mit der Polizei Katz und Maus zu spielen", so Polizeisprecher Christopher Weselek.

> Aggressive Jugendliche und Auto-Poser – die Nacht auf Samstag: Am Bismarckplatz sammeln sich gegen Mitternacht laut Polizei zahlreiche "alkoholisierte und streitsuchende junge Menschen". Die Stimmung ist aufgeheizt und aggressiv, es kommt zu Streit und insgesamt drei Körperverletzungsdelikten. Ein Schaufenster des Einkaufszentrums "Galeria Kaufhof" wird beschädigt. In der nahen Bergheimer Straße tritt eine Gruppe Heranwachsender Außenspiegel ab und zerkratzt an Autos den Lack. Bei diesen Sachbeschädigungen gelingt es der Polizei, die mutmaßlichen Täter zu fassen, gegen die nun ermittelt wird. Am Bismarckplatz rückt die Polizei in dieser Nacht mit starken Kräften an, spricht zahlreiche Platzverweise aus – und so leert sich der Platz "in den frühen Morgenstunden", wie die Polizei in ihrem Bericht schreibt.

Auto-Poser machen den Beamten in dieser Nacht mit Lärmbelästigungen zusätzlich zu schaffen. Weil sie an der Uferstraße, die an der Neckarwiese entlang führt, immer wieder ihre Motoren aufheulen lassen, wird die Straße ab 21.20 Uhr für etwa eine Stunde für jeden Verkehr gesperrt. Rund zwei Stunden später taucht dann ein Korso mit 30 Posern am Bismarckplatz auf – die Polizei kontrolliert alle und erteilt ihnen einen Platzverweis für das komplette Stadtgebiet Heidelbergs.

> Kein Durchkommen in der Unteren Straße und 100 Krawallmacher – die Nacht auf Sonntag: Die meisten Menschen auf der Neckarwiese gehen am Samstagabend freiwillig nach Hause, kurz bevor das Aufenthaltsverbot greift. Doch einige Jugendliche aus einer Gruppe von rund 100 jungen Leuten tun da schon verbal ihren Unmut kund – und diese Gruppe ist es, welche die Polizei später in dieser Nacht noch auf Trab halten wird.

Doch zunächst ist die Stimmung friedlich in der Innenstadt. In der Hauptstraße strömen auch nach 22 Uhr viele meist jüngere Menschen in Richtung hintere Altstadt. In der Unteren Straße müssen um diese Zeit die Kneipen schließen. Dass manche ein paar Minuten überziehen, dulden Polizei und Ordnungskräfte zunächst. Allerdings herrscht vor den Lokalen dichtes Gedränge. Teilweise ist in der Unteren Straße überhaupt kein Durchkommen – und Abstandhalten schon gar nicht möglich. Dort und auch an anderen Stellen in der Altstadt sind speziell geschulte Kommunikationsbeamte im Einsatz. Ihnen gelingt es nach und nach, das Gedränge zumindest ein Stück weit aufzulösen.

Erneut unterwegs sind auch die Auto-Poser. Wieder muss die Uferstraße um 22.30 Uhr gesperrt werden – dieses Mal bis 1 Uhr. Nach den Erfahrungen des Vorabends ist die "Ermittlungsgruppe Poser" schon nachmittags unterwegs. An Kontrollstellen an der B 37 und in der Römerstraße überprüft sie auffällige Fahrer und laute Fahrzeuge.

Es geht auf Mitternacht zu und in der Hauptstraße sind noch immer viele Nachtschwärmer unterwegs, die die Hoffnung auf eine Möglichkeit zum Weiterfeiern noch nicht aufgegeben hatten. "Kannst du uns vielleicht sagen, wo man jetzt noch Party machen kann?" – eine häufig gestellte Frage in dieser Nacht. Doch weil man eben nirgends mehr feiern kann, zieht das Gros der jungen Leute schließlich friedlich weiter – und wahrscheinlich nach Hause.

Die große Ausnahme sind die rund 100 Krawallmacher, die immer wieder die Konfrontation suchen. Später in der Nacht werden sie laut Polizei zunehmend aggressiv. Lautstark ziehen sie durch die Innenstadt – und rennen stets weg, sobald sie Beamte erblicken. Es gibt drei Schlägereien. Die Polizei kann jeweils die Personalien der Beteiligten feststellen und ermittelt nun wegen Körperverletzung. Erst gegen 2 Uhr verlassen die Störenfriede die Innenstadt – endlich kehrt Ruhe ein.

> Die Wochenend-Bilanz der Polizei: "Es ist wirklich bedauerlich, dass es immer wieder einige Wenige gibt, die ausrasten und sich nicht an das Regelwerk halten", bilanziert Polizei-Einsatzleiter Dieter Hoffert. Sein Team und er wollten schließlich, ebenso wie die meisten Menschen in der Stadt, dass "endlich wieder normaler Betrieb stattfinden kann". Hoffert: "Man kann doch auch feiern und trotzdem vernünftig bleiben." Wenn dies allerdings bei einigen wenigen Störenfrieden nicht möglich sei, müsse die Polizei die nötige Härte zeigen: "Und das tun wir dann auch."

Polizeivizepräsident Siegfried Kollmar sagt mit Blick auf die Gruppe von aggressiven Krawallmachern: "Unsere ganze Anstrengung gilt auch in den nächsten Tagen und Wochen, gegen diejenigen vorzugehen, die nur Krawall im Sinn haben und Straftaten begehen wollen."

Update: Sonntag, 30. Mai 2021, 19.14 Uhr

Von Peter Wiest

Heidelberg. Es waren zwei Abende und Nächte der Gegensätze: Während die Räumung der Neckarwiese am Freitag ab 21 Uhr und am Samstag ab 22 Uhr durch die Polizei weitgehend problemlos verlief, gab es in den Nächten teilweise heftige Krawalle und Sachbeschädigungen in der Altstadt und in Bergheim. Am Freitag hatten sich laut Polizei rund 350 Menschen auf der Neckarwiese eingefunden. Am Samstag waren es geschätzte 2500 bis 3000 bei herrlichem Sonnenschein.

Nach der polizeilichen Aufforderung, die Wiese zu räumen, die am Freitag gegen 20.30 Uhr und am Samstag gegen 21.30 Uhr ergangen war, erfolgte dies überwiegend friedlich. Lediglich am Samstagabend verließ eine Gruppe von etwa 80 bis 100 Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die teilweise alkoholisiert waren, die Wiese unter verbalem Protest und mit Beschimpfungen der Polizei und ging in Richtung Altstadt. Die Polizei hatte deshalb zahlreiche Kräfte im Bereich Uferstraße, Theodor-Heus-Brücke und Übergang zur Stadt postiert.

Bereits in der Nacht zum Samstag war es in der Innenstadt zu Krawallen und auch Sachbeschädigungen gekommen. Ab Mitternacht sammelte sich laut Polizei am Bismarckplatz eine größere Anzahl alkoholisierter und streit suchender Jugendlicher und junger Erwachsener. Die Stimmung war laut Polizei "aufgeheizt und aggressiv", es kam zu Auseinandersetzungen und drei Körperverletzungsdelikten zwischen einzelnen Personen.

An der Gebäudefassade der Galeria Kaufhof zur Sofienstraße hin wurde zudem ein Schaufenster mit einem unbekannten Gegenstand beschädigt. Die Polizei konnte die Täter feststellen; jetzt wird gegen sie ermittelt.

Auf dem Bismarckplatz erfolgte eine Reihe von Platzverweisen, sodass sich dieser in den frühen Morgenstunden leerte. In der Bergheimer Straße wurden derweil an insgesamt fünf geparkten Fahrzeugen die Spiegel abgerissen und der Lack zerkratzt. Die Uferstraße wurde ab 21.30 Uhr für eine Stunde gesperrt, nachdem es dort zu Lärmbelästigungen durch hochmotorisierte Fahrzeuge gekommen war. Zwei Stunden später wurde dann im Bereich Bismarckplatz ein Korso mit 30 hochmotorisierten Fahrzeugen von sogenannten "Posern" kontrolliert. Die Fahrzeugführer erhielten Platzverweise.

Nachdem am Samstagabend in der Innenstadt die Gaststätten um 22 Uhr geschlossen hatten, herrschte danach noch längere Zeit hohes Personenaufkommen in der Altstadt. In extrem frequentierten Bereichen setzte die Polizei speziell geschulte Kommunikationsbeamte ein, um dichtes Gedränge aufzulösen. In der Unteren Straße etwa war teilweise kein Durchkommen und auch kein Abstandhalten mehr möglich.

Die an die 100 Jugendlichen und junge Erwachsene, die zuvor die Neckarwiese verlassen hatten, hielten derweil weiter die Polizei an verschiedenen Stellen in der Innenstadt auf Trab und wurden zunehmend aggressiv und provokant. Es kam zu körperlichen Auseinandersetzungen in drei Fällen. Die Polizei stellte die Personalien der Beteiligten fest und ermittelt wegen Körperverletzung. Gegen 2 Uhr morgens verließen die Störenfriede dann die Innenstadt, und es kehrte Ruhe ein.

Nach den Poser-Erfahrungen in der Nacht zum Samstag hatte die Polizei mehrere entsprechende Kontrollstellen im Kernstadtgebiet sowie an der B37 und der Römerstraße eingerichtet. Die Uferstraße wurde nach Lärmbelästigungen am Samstagabend ab 22.30 Uhr für eine Stunde gesperrt,