Von Peter Wiest

Heidelberg. Es waren zwei Abende und Nächte der Gegensätze: Während die Räumung der Neckarwiese am Freitag ab 21 Uhr und am Samstag ab 22 Uhr durch die Polizei weitgehend problemlos verlief, gab es in den Nächten teilweise heftige Krawalle und Sachbeschädigungen in der Altstadt und in Bergheim. Am Freitag hatten sich laut Polizei rund 350 Menschen auf der Neckarwiese eingefunden; am Samstag waren es geschätzte 2500 bis 3000 bei herrlichem Sonnenschein.

Nach der polizeilichen Aufforderung, die Wiese zu räumen, die am Freitag gegen 20.30 Uhr und am Samstag gegen 21.30 Uhr ergangen war, erfolgte dies überwiegend friedlich. Lediglich am Samstagabend verließ eine Gruppe von etwa 80 bis 100 Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die teilweise alkoholisiert waren, die Wiese unter verbalem Protest und mit Beschimpfungen der Polizei und ging in Richtung Altstadt. Die Polizei hatte deshalb zahlreiche Kräfte im Bereich Uferstraße, Theodor-Heus-Brücke und Übergang zur Stadt postiert.

Bereits in der Nacht zum Samstag war es in der Innenstadt zu Krawallen und auch Sachbeschädigungen gekommen. Ab Mitternacht sammelte sich laut Polizei am Bismarckplatz eine größere Anzahl alkoholisierter und streitsuchender Jugendlicher und junger Erwachsener, Die Stimmung war laut Polizei "aufgeheizt und aggressiv", es kam zu Auseinandersetzungen und drei Körperverletzungsdelikten zwischen einzelnen Personen.

An der Gebäudefassade der Galeria Kaufhof zur Sofienstraße hin wurde zudem ein Schaufenster mit einem unbekannten Gegenstand beschädigt. Die Polizei konnte die Täter feststellen; jetzt wird gegen sie ermittelt.

Auf dem Bismarckplatz erfolgte eine Reihe von Platzverweisen, so dass sich dieser in den frühen Morgenstunden leerte. In der Bergheimer Straße wurden derweil an insgesamt fünf geparkten Fahrzeugen die Spiegel abgerissen und der Lack zerkratzt. Die Uferstraße wurde ab 21.30 Uhr für eine Stunde gesperrt, nachdem es dort zu Lärmbelästigungen durch hoch motorisierte Fahrzeuge gekommen war. Zwei Stunden später wurde dann im Bereich Bismarckplatz ein Korso mit 30 hochmotorisierten Fahrzeugen (so genannte "Poser") kontrolliert; die Fahrzeugführer erhielten einen Platzverweis.

Nachdem am Samstagabend in der Innenstadt die Gaststätten um 22 Uhr schlossen, herrschte danach noch längere Zeit hohes Personenaufkommen in der Altstadt. In extrem frequentierten Bereichen setzte die Polizei speziell geschulte Kommunikationsbeamt ein, um dichtes Gedränge aufzulösen. In der Unteren Straße etwa war teilweise kein Durchkommen und auch kein Abstandhalten mehr möglich.

Die an die 100 Jugendlichen und junge Erwachsene, die zuvor die Neckarwiese verlassen hatten, hielten derweil weiter die Polizei an verschiedenen Stellen in der Innenstadt auf Trab und wurden zunehmend aggressiv und provokant. Es kam zu körperlichen Auseinandersetzungen in drei Fällen. Die Polizei stellte die Personalien der Beteiligten fest und ermittelt wegen Körperverletzung. Gegen 2 Uhr morgens verließen dann die Störenfriede die Innenstadt, und es kehrte Ruhe ein.

Nach den Poser-Erfahrungen in der Nacht zum Samstag hatte die Polizei mehrere entsprechende Kontrollstellen im Kernstadtgebiet sowie an der B37 und der Römerstraße eingerichtet. Die Uferstraße wurde nach Lärmbelästigungen am Samstagabend ab 22.30 Uhr für eine Stunde gesperrt,