Von Sarah Hinney

Heidelberg. Für viele Menschen ist der Heidelberger Stadtwald ein wichtiger Ort der Erholung – in Coronazeiten gilt das ganz besonders. Für viele Tiere bedeutet das Freizeitverhalten der Menschen jedoch Stress. Für ein kleines Reh bedeutete es am Samstagnachmittag den Tod. Etwa 200 Meter unterhalb der Strangwasenhütte auf der Winterseite im Siebenmühlental stürzte das Jungtier gegen 14.30 Uhr einen Abhang hinunter, kam auf dem Weg zu liegen, rang noch einige Zeit mit dem Tod, legte sich schließlich auf die Seite und starb. So beschreibt es Helga Klein am Montagmorgen gegenüber der RNZ. "Das macht mich so traurig", sagt sie am Telefon.

Die Neuenheimerin geht regelmäßig im Siebenmühlental spazieren und wollte am Samstag – wie viele andere auch – Schnee und Wintersonne genießen, als sie Zeugin des Unglücks wurde und die Polizei rief. Die Beamten wandten sich an Jagdpächter Jürgen Löchel, der das Tier auch untersuchte. Auf einem Foto, das Helga Klein an die Redaktion geschickt hat, sieht das kleine Reh fast friedlich aus – gerade so, als habe es sich zum Schlafen in den Schnee gelegt. Lediglich das hellrote Blut rund um die Schnauze zeugt davon, woran es verendete.

Löchel, der auch Inhaber des "Alt Hendesse" und "Gilbert’s Goldener Adler" ist, kennt sich aus. Seit Jahrzehnten hat er sein Revier in Handschuhsheim, das sich bis Ziegelhausen erstreckt. Er ist sich sicher: Ein Hund hat das Reh zu Tode gehetzt. "Das Tier war vollkommen unversehrt", sagt Löchel. Ein Reh, so erklärt der 79-Jährige, sei ein "Spontanflüchter". Es renne 20 Meter, bleibe dann stehen. "Ist der Feind noch da, gerät es in Panik. Das Tier hat sich die Lunge aus dem Leib gerannt", schildert Löchel drastisch. Und es ist nicht der einzige Vorfall, von dem der Jagdpächter berichten kann. "Ich habe in meinem Revier keinen Straßenverkehr. Es sind immer solche Vorfälle", sagt er. Drei bis vier "solcher" Fälle waren es etwa im vergangenen halben Jahr. Tiere, die Löchel mit durchgebissener Kehle oder mit zerbissenen Läufen fand. Auch berichtet er von einem Fall, bei dem ein Tier gar beim Gebärvorgang gestört wurde.

Eine grundsätzliche Leinenpflicht für Hunde besteht im Heidelberger Wald nicht. Allerdings – so erklärt es ein Polizeisprecher auf Nachfrage – dürfen Hunde nur dann frei herumlaufen, wenn sie wirklich aufs Wort gehorchen. Tun sie das nicht, müssen sie eben doch an die Leine. Andere Tiere oder gar Menschen dürfen durch Hunde keinesfalls gefährdet werden. Wessen Hund am Samstag das kleine Reh zu Tode gehetzt hat, ist indes unklar. Es sind aber auch nicht nur die freilaufenden Hunde, die Jürgen Löchel im Moment Sorgen bereiten. "Wir haben etwa doppelt so viel Publikumsverkehr im Wald wie sonst", sagt er. Ein Umstand, der natürlich der Corona-Situation geschuldet ist – und der Handschuhsheimer hat dafür jede Menge Verständnis. "Aber Sie glauben nicht, wie unvernünftig manche Leute sind, was das Thema Lärm angeht. Die Leute schreien rum wie im Stadion. Viele vergessen völlig, dass der Wald die Heimat der Tiere ist", bedauert der 79-Jährige.

Auch der Landesjagdverband Baden-Württemberg appelliert in einer aktuellen Pressemitteilung an Waldbesucherinnen und -besucher, auf den Wegen zu bleiben und Hunde an die Leine zu nehmen. Stirnlampen, reflektierende Kleidung oder blinkende Hundehalsbänder im Dunkeln sehen die Jäger mit Argwohn. "Wir dürfen nicht vergessen, dass die Natur das Wohnzimmer der Tiere ist." Viele Wildtiere, vor allem Wiederkäuer wie Rot- und Rehwild, lebten in den Wintermonaten auf Sparflamme und führen unabhängig von der Witterung ihren Stoffwechsel herunter, um sich an den Nahrungsengpass anzupassen. Und jede Störung bringe dieses System in Unordnung, so der dringende Appell des Landesjagdverbands zur Rücksichtnahme.