Heidelberg. (RNZ) Mehrere Einrichtungen, Firmen und Privatpersonen in der ganzen Stadt sammeln derzeit Sachspenden für die Ukraine. Eine Übersicht:

> Rotary Club Heidelberg-Alte Brücke: Der Service-Club sammelt Generatoren, Schlafsäcke, Zelte, Babynahrung, elektrische Laternen, Trockennahrung, Isomatten, Walkie-Talkies mit großer Reichweite, Power Banks, eine Sirene, Autobatterien, Bandagen und andere Mittel, um Blutungen zu stoppen, Schmerzmittel und Druckverbände. Die Spenden können bei der Firma Rinntech, Hardtstraße 20-22, abgegeben werden.

> Recyclingkaufhaus Bronshtein, Dischingerstraße 2: Hier werden Fertiggerichte, Energieriegel, Nüsse, Konserven, Nudeln, Mehl, Babynahrung, Decken, Schlafsäcke, Isomatten, Regenmäntel, Zelte, Feldbetten, Duschgel, Shampoo, Zahnpasta, Bürsten, Windeln, Einlagen und Damenbinden, Antiseptika, Desinfektionsmittel, Masken, Bandagen, Mikrofaserhandtücher, Batterien, Kerzen sowie Taschenlampen angenommen.

> Anwohner der Bahnstadt sammeln Lebensmittel, Hygieneartikel und sonstige Ausrüstung. Die Spenden werden nach Rücksprache mit Jean-Baptiste Selfa (Telefon 0151 / 62903799) in der Bautzenstrasse abgegeben.

> Aurum Apotheke, Grüne Meile 54, und Magnolien Apotheke, Karlsruher Straße 14: Hier kann man bis Samstagmittag, 5. März, Verbandsmaterial, Medizinprodukte und Ähnliches spenden.

> SRH-Hochschule, Ludwig-Guttmann-Straße 6: Kerzen, Batterien, warme Decken oder Schlafsäcke, medizinische oder Hygieneartikel, haltbare Lebensmittel und Campingbedarf werden im SRH-Turm gesammelt – am Montag, 7. März, von 9 bis 13 Uhr, am Dienstag von 9 bis 16 Uhr und am Mittwoch und Donnerstag jeweils von 12 bis 17 Uhr.

> Paradoxon, Untere Straße 15: Der Kunstraum nimmt ab Montag täglich von 13 bis 19 Uhr Schlafsäcke, Decken, Kissen, Isomatten, Hygieneprodukte, Papier- und Handtücher, Antiseptika, Desinfektionsmittel, Einwegmasken, Batterien, Kerzen, Streichhölzer, Taschenlampen, Konserven und Babynahrung entgegen.