Heidelberg. (ani) Corona-Schnellteststationen gibt es mittlerweile an jeder Ecke. Der Bedarf ist noch immer groß: Am Arbeitsplatz gilt die 3G-Regel, ebenso in Bus und Bahn. Auch, wer sich nach einer Quarantäne freitesten möchte, kann das mittlerweile an einer Schnelltest-Station tun. Doch wer legt eigentlich fest, wo welche Testzentren einen Platz bekommen? Und was kostet es die Betreiber, an öffentlichen Plätzen ihre Stationen aufzubauen? Die RNZ hat nachgefragt.

Wie viele Teststellen gibt es in Heidelberg? Laut einer Aufstellung des Gesundheitsamtes des Rhein-Neckar-Kreises, das auch für Heidelberg zuständig ist, gibt es aktuell im ganzen Heidelberger Stadtgebiet 199 Corona-Teststationen (Stand: 6. Februar 2022).

Wer entscheidet, ob eine neue Teststelle genehmigt wird? Die Beauftragung der Teststellen erfolgt beim Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises. Die Stadt Heidelberg hat nur dann ein Mitspracherecht, wenn der Betreiber einer Teststelle den öffentlichen Raum für die Teststelle beanspruchen möchte. Dies ist beispielsweise am Bismarckplatz der Fall, am Universitätsplatz, am Anatomiegarten und am Marktplatz in der Altstadt, aber auch am Wilhelmsplatz in der Weststadt oder am Marktplatz im Pfaffengrund. Insgesamt gibt es 21 Teststationen auf öffentlichen Plätzen, drei weitere sind gerade im Aufbau: An der Schwetzinger Terrasse in der Bahnstadt, an einem zweiten Standort am Uniplatz und am Park-&-Ride-Parkplatz an der S-Bahn-Station in Schlierbach.

Wie wird entschieden, wer welche öffentlichen Flächen für Teststellen genehmigt bekommt? Die Vergabe der Plätze erfolgt einem Stadtsprecher zufolge nach Antragseingang – das heißt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Im Frühjahr 2021 hat sich die Stadt laut dem Stadtsprecher dazu entschieden, auch öffentliche Flächen für den Aufbau von Teststationen zur Verfügung zu stellen. "Dadurch sollte den Bürgerinnen und Bürgern im Rahmen der Pandemiebekämpfung – auch aufgrund der hohen Nachfrage – ein zusätzliches Angebot gemacht werden", so der Sprecher.

Was kostet die Nutzung öffentlicher Flächen für Corona-Teststationen? Pro Tag und Teststation fallen Gebühren in Höhe von 50 Euro an – unabhängig von Kriterien wie etwa der Zentralität des Standorts.

Gibt es eine Obergrenze für die Anzahl von Teststellen in der Stadt? Nein, so der Stadtsprecher. Allerdings: "Das Bürger- und Ordnungsamt behält die Summe der Teststellen und ihre Verteilung im Stadtgebiet fortwährend im Blick", heißt es aus dem Rathaus. Stichprobenartig prüft das Ordnungsamt auch die Verfügbarkeit von Terminen und die Öffnungszeiten. Es sei dabei im Interesse der Bürger, dass es einerseits möglichst viele Teststellen in der Stadt gibt, andererseits aber auch extreme Ballungen zu vermeiden.